Spansk turistgruppe voldtaget og berøvet i Senegal

Tre kvinder fra en gruppe spanske turister er blevet røvet og voldtaget af bevæbnede mænd i Senegal, oplyser sikkerhedskilder og statslige medier.

Turisternes køretøj blev standset nær landsbyen Karonge i Casamance-regionen, oplyser en sikkerhedskilde.

- Der var fire spanske turister, en mand og tre kvinder, mens chaufføren var fra Senegal. De blev bortført. Kvinderne blev trukket ind i en skov og voldtaget, før de blev sluppet fri, siger politichef Mamadou Samba til det statslige nyhedsbureau APS og til AFP.

Gerningsmændene stjal i alt omkring 5000 euro (omkring 37.200 kroner) fra de fire spanske turister.

De spanske myndigheder ønsker ikke at give yderligere oplysninger om sagen, men siger, at de har tilbudt ofrene assistance.

Casamance var engang et af de mest besøgte turistområder i det fredelige Senegal, men sporadisk vold har i de seneste to årtier skadet turistindustrien.

Den 6. januar blev 14 unge mænd brutalt dræbt i den samme region, som er berygtet for at være base for oprørsgrupper og kriminelle bander.

/ritzau/AFP