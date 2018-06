Spanske toldere fandt en million kroner i kuffert

En 33-årig mand er fredag ved Retten i Aarhus blevet idømt fire og et halvt års fængsel for indsmugling af hash og for groft hæleri.

Sammen med flere andre smuglede han i december sidste år omkring 400 kilo hash ind i landet. Og i februar smuglede de yderligere 392 kilo hash til Danmark.

Dommen for groft hæleri skyldes, at han i oktober sidste år var i besiddelse af en kuffert med en million kroner i kontanter.

Pengene skulle gives til en person i Spanien, men de nåede aldrig frem, da tolderne i lufthavnen i Malaga opdagede de mange penge.

Det var ikke den 33-årige, der bragte pengene til Spanien, men sagens anklager, Morten Rasmussen, vil fredag ikke gå i detaljer med den del af sagen.

- Sagen mod den nu dømte er en del af en større sag, hvor der stadig efterforskes, så jeg kan ikke sige så meget, forklarer han.

I marts blev den 33-årige Søren Møller Andersen anholdt sammen med 19 andre i en stor politiaktion, som politiets særlige enhed mod organiseret kriminalitet Særlig Efterforskning Vest stod bag.

Anholdelserne var kulminationen på måneders efterforskning af en international narkoring med tråde til Spanien, Sverige og Holland.

Søren Møller Andersen er den første, der bliver dømt i sagen. Han erkendte sig skyldig i alle forhold og modtog dommen.

Anklager Morten Rasmussen hæfter sig ved den korte tid, der er gået fra aktionen i marts til fredagens dom.

- Det er en omfattende sag med betydelige mængder narko og mange anholdte, der har forbindelse til flere lande.

- Så jeg er meget tilfreds med, at den første person nu allerede har fået sin dom få måneder efter politiets store aktion, hedder det i en udtalelse fra anklageren.

/ritzau/