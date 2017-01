Atter lys over Øster Brønderslev

Formålet med tilbagekøbet af egne aktier er at føre kapital tilbage til bankens aktionærer på linje med udbytte i en situation, hvor kapitalen ikke kan bruges til opkøb af andre pengeinstitutter eller andre typer af investeringer.

Det betyder, at det program for tilbagekøb af aktier, der blev sat i gang i februar i år, nu er afsluttet.

AALBORG: Spar Nord har nu opkøbt egne aktier for omkring 150 millioner kroner.

Banken har købt for 150 millioner kroner aktier tilbage fra aktionærerne

