Spar Nord lancerer betalingsløsning til børn

AALBORG: Spar Nord lancerer nu som den tredje bank herhjemme en betalingsløsning specielt til børn.

Navnet er Young Money, som består af kort, konto og app og er tænkt som et univers, hvor forældre og børn sammen kan udvikle sunde pengevaner.

Young Money er rettet mod børn i alderen fra syv til 12 år og indebærer, at barnet får en Young Money-konto tilknyttet et Young Money Mastercard, som er et debetkort.

Det vil sige, at der kun kan hæves penge på kortet, hvis der er penge på kontoen.

Denne Young Money-konto er alene knyttet til kortet - ikke barnets opsparingskonto - og det er op til forældrene løbende at sørge for, at der er penge på kontoen, så det svarer til barnets behov.

- Med Young Money konceptet har vi skabt en praktisk og sikker løsning for både forældre og børn i et samfund, der er ved at blive kontantløst, siger Martin Bach, afdelingsdirektør i Kommunikation & Forretningsudvikling i Spar Nord.