Spar penge: Nu kan du købe billetten hjem til jul

DANMARK: Ved du allerede nu, hvornår du gerne vil rejse hjem til juleaften, så er tiden kommet til at købe billet.

DSB og flere af lavprisbusselskaberne, der kører mellem landsdelene, har nemlig sat deres billige julebilletter til salg.

Og der er et klart budskab fra alle selskaber: Køb din billet tidligt og spar penge.

Det budskab kommer eksempelvis fra DSB. Her fortæller forretningschef Leif Fabrin, at man fra mandag den 23. oktober har sat de billige orangebilletter samt pladsbilletter til dagene op til jul i salg.

- Der kan være mange penge at spare ved at købe de billige orangebilletter nu, siger Leif Fabrin og fortsætter:

- Men jeg vil også give kunderne det råd, at de skal købe deres pladsbilletter nu, hvis de gerne vil undgå julestresset. Lad være med at vente til sidste øjeblik. Det er nemlig de kunder, der er tidligt ude, der får det største udvalg.

DSB’s orangebilletter er bygget sådan op, at prisen stiger, jo nærmere vi kommer afrejsedatoen. Køb derfor din billet og pladsbillet tidligt, hvis du gerne vil sikre dig den billigst mulige billet.

Der er kun et begrænset antal orangebilletter, og det samme gælder pladsbilletterne.

Busselskabet Flixbus, der dagligt kører busser mellem Sjælland, Fyn og Jylland, har samme ordning med at belønne de passagerer, der er ude i god tid.

Sådan lyder det fra Jelena Jovanovic fra Flixbus’ nordiske presseafdeling.

- Vi har dynamiske billetpriser, hvilket betyder, at vi belønner rejsende, som booker en billet tidligt med billigere briser. Jo flere pladser, der bliver booket, desto højere bliver prisen, lyder det fra Flixbus.

Flixbus forventer at have omkring 1000 afgange i ugen omkring jul, og mens der fortsat arbejdes på den endelige køreplan, er flere afgange allerede frigivet. Det er derfor muligt at købe billet nu.

Det samme er tilfældet hos busselskabet, Sortbillet, hvor det også er muligt at købe billetter til enkelte juleafgange allerede nu, men hvor den endelige julekøreplan forventes at ligge fast i løbet af de kommende uger.

Hos Sortbillet vil der også være rabatfordele ved at købe sin billet tidligt.

Endeligt er der selskabet Kombardo Expressen, der kører mellem Aarhus og København. Her ventes køreplanen for dagene omkring jul at ligge klar snarest, hvis man skal direkte mellem de to storbyer Aarhus og København.

Hos DSB har man i år også lavet tilbud til folk, der gerne vil hjem og besøge venner og familie i weekenderne op til jul. Det oplyser Leif Fabrin.

- I år har vi sat vores orangebilletter ekstra meget ned i de syv weekender, der leder op til selve juleweekenden, fortæller Leif Fabrin.

FAKTA Disse selskaber kan køre dig hjem til jul DSB: Kører i hele landet, og der er billige orangebilletter til salg til de hurtigste. Orangebilletterne stiger i pris, jo tættere på afrejsedatoen de købes.

Flixbus: Kører mellem Sjælland, Fyn, Jylland og Lolland. Selskabet arbejder med dynamiske priser, så der vil være penge at spare ved tidlig bestilling.

Sortbillet: Kører mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Der vil være rabatfordele til dem, der bestiller billetter tidligt.

Kombardo Expressen: Kører mellem Aarhus og København. Priserne starter fra 99 kroner.

Kilder: DSB, Flixbus, Sortbillet, Kombardoexpressen.

/ritzau/FOKUS