Spar penge med disse køleskabstrick

Køleskabet og fryseren er nogle af de store strømslugere i de danske hjem. Faktisk bruger vi i gennemsnit 14 procent af strømmen på køl og frys ifølge Energistyrelsen.

Men du kan spare penge, hvis du tænker dig om. Det hele begynder med at holde den anbefalede temperatur.

Et køleskab skal være fem grader, mens en fryser skal være på minus 18 grader. Og holder man sig ikke til det, så koster det på elregningen, fortæller energirådgiver Benny Hebsgaard fra NRGi.

- For hver grad under fem har køleskabet et merforbrug på fem procent. Og det samme med fryseren. For hver minusgrad den er over, har du et merforbrug på fem procent, siger Benny Hebsgaard.

Så et køleskab på tre grader koster 10 procent mere om året.

Dit køleskab kan også bruge mere energi end nødvendigt, hvis det ikke er tæt. Så tjek, om det lukker tæt, og at tætningslisten er intakt. Du skal også holde det rent på gitteret bagpå og lade være med at sætte det for tæt op ad væggen.

Dine vaner kan også hjælpe dig med at spare penge. For hvis du tør dit hakkede oksekød op på køkkenbordet eller i mikrobølgeovnen, så er det en god idé at gøre noget andet.

- Put altid de nedfrosne varer i køleskabet, når de skal tø op. For hvert kilo af frostvarer, du fylder i køleskabet, har du en times gratis køleskab. Så en stor steg på tre kilo giver dig tre timers gratis køleskab, siger Benny Hebsgaard.

Energistyrelsen, der står bag hjemmesiden sparenergi.dk, anbefaler desuden, at man holder døren til køleskab og fryser åben så kort tid som muligt.

Fryseren må heller ikke ise til, da det øger energiforbruget. Energistyrelsen anbefaler derfor, at man afrimer jævnligt, og særligt hvis der er mere end fem millimeter rim.

Ifølge energirådgiver Benny Hebsgaard vil mange også kunne spare energi ved at droppe den ekstra fryser. Han ser tit, at folk har to halvt fyldte frysere. Disse to kunne med fordel slås sammen til en.

En af de store besparelser på driften er selvfølgelig at skifte et gammelt køleskab ud med et nyt.

- Hvis du skifter et gammelt køleskab ud med et nyt, så ligger der 300-500 kilowatt timer i besparelse, og de svarer til 600-1000 kroner om året i driften, og det samme gælder for en fryser, siger Benny Hebsgaard.

Ifølge sparenergi.dk vil du spare 3500 kroner på ti år, hvis du skifter et A+ køleskab ud med et A+++.

- Når man skifter sit gamle køleskab ud, så lad være med at give det til en teenager, der flytter hjemmefra, eller sætte det i sommerhuset. Så flytter man jo bare den høje udgift fra et sted til et andet, siger Benny Hebsgaard.

Husk at aflevere det gamle køleskab til storskrald eller på en genbrugsstation, da det indeholder miljøfarlige stoffer, og dele af det kan genbruges.

Fakta: Spar energi og penge

- Et køleskab med energimærke A koster 330 kroner om året i strøm, mens det med A+++ koster 130 kroner.

- Du sparer eksempelvis 380 kroner på ti år ved at holde fem grader i køleskabet frem for to grader.

Kilde: Energistyrelsen, sparenergi.dk.

/ritzau/FOKUS