Spar tusindvis af gebyrkroner når du omlægger dit lån

PRIVATØKONOMI:Det er populært at omlægge sit lån for tiden.

Men selv om der kan være penge at spare på at omlægge sit realkreditlån til en mere fordelagtig rente, så er omlægningen ikke omkostningsfri.

Bankerne tager nemlig en række gebyrer, som du skal betale. Men hvad mange ikke er klar over, er, at det er muligt at forhandle disse gebyrer flere tusinde kroner ned.

- Der er ingen tvivl om, at der er penge at hente ved at presse bankerne. Så man skal prøve at forhandle disse gebyrer, siger Anders Valdemar Juhl, der er økonomisk rådgiver og indehaver af det økonomiske rådgivningsfirma Uvildigraad.dk.

Der er særligt to ting på lånetilbuddet, du skal kigge efter. Den ene er gebyrerne, som bliver trukket i forbindelse med omlægningen, og den anden er de omkostninger, der bliver pålagt, når obligationerne på lånet skal sælges.

Der vil typisk være flere gebyrer med navne som ”etableringsgebyr”, ”ekspeditionsgebyr” eller ”tinglysningsgebyr”. Og det er der en god grund til, forklarer Hans Peter Christensen, der er rådgiver og direktør i det finansielle rådgivningsfirma Uvildige.dk.

- Det har man gjort, da vi som kunder nemmere kan acceptere flere små gebyrer i stedet for et stort gebyr, siger han.

Tjek flere steder

Det skal du altså ikke lade dig forvirre af. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være en tinglysningsafgift til staten, som du ikke kan forhandle om.

Ud over gebyrerne er der også nogle handelsomkostninger, som typisk ligger på 0,35 til 0,45 procent af det samlede lånebeløb.

- Så låner du to millioner kroner, så kan du nemt komme til at betale 7000 til 8000 kroner i handelsomkostninger, fortæller Hans Peter Christensen.

De omkostninger er også til forhandling. Derfor bør du lægge alle tallene sammen, så du har overblik over, hvor meget du samlet kan forhandle om.

- Når du har lagt det hele sammen, vil du typisk lande på 15.000 til 20.000 kroner - måske 25.000 kroner, hvis det er et stort lån, siger han.

Og det kan du typisk få skåret ned til 10.000-15.000 kroner.

- Du skal argumentere for, at banken med denne indtægt stadig tjener penge på at lave lånet. Men de tjener også penge på dig i løbet af de kommende år, da bidragssatsen giver en indtjening, siger Hans Peter Christensen.

Du bør også kigge på andre banker, hvis du skal forsøge at presse prisen.

- Vi er ekstremt loyale over for vores banker og realkreditinstitutter. Men der kan være mange penge at hente ved at indhente tilbud hjem fra to eller tre alternativer, siger Anders Valdemar Juhl.

Disse tilbud kan du nemlig bruge til at forhandle med og presse prisen ned, fortæller han.

/ritzau fokus/