Sparekasse øger overskud markant

DRONNINGLUND: Selv om Dronninglund Sparekasse efter krav fra Finanstilsynet har øget sine nedskrivninger med samlet 8,4 mio. kr., så har sparekassen øget sit overskud markant, viser regnskabet for første halvår. Overskuddet før skat blev på 14,1 mio. kr. mod 9,2 mio. kr. sidste år, en stigning på godt 54 procent.

Sparekassedirektør Villy Sørensen betegner resultatet som "tilfredsstillende". Som andre pengeinstitutter har Dronninglund Sparekasse dog et problem med faldende udlån, der ved udgangen af halvåret var på i alt 1,4 mia. kr. mod et samlet indlån på 1,7 mia. kr.

- Vores udlån er faldet med ca. 70 mio. siden nytår, hvilket dels skyldes den manglende lånelyst hos vores kunder, og dels at der er et naturligt tilbageløb på de eksisterende lån, konstaterer Villy Sørensen, der dog er optimist med hensyn til det kommende resultat for hele året:

- Vi mærker helt klart, at vores kunder har fået det bedre, og det forventer vi vil fortsætte i andet halvår, fastslår han.