AALBORG: Det bliver sværere for nysgerrige nordjyder at blive klogere på den nordjyske fortid.

Nordjyllands Historiske Museum ser sig nødsaget til at iværksætte en spareplan, der medfører indskrænkninger i museernes åbningstider plus nedskæringer i såvel personalegruppen som i antallet af arrangementer og udstillingssteder.

Det oplyser Leif Sondrup, formand for bestyrelsen på Nordjyllands Historiske Museum.

Det er nedskæringer i de offentlige tilskud til driften af Nordjyllands Historiske Museum, som tvinger museet til at slibe sparekniven endnu en gang.

Allerede i 2016 blev der skåret ned i de offentlige tilskud til Nordjyllands Historiske Museum. Det førte til, at Nordjyllands Historiske Museum allerede sidste år skar ned i åbningstiderne samtidig med, at man hævede entré-priserne.

Nu følger yderligere nedskæringer, eftersom Nordjyllands Historiske Museum må forholde sig til de nye reduktioner af de offentlige tilskud, som er varslet for 2017 og de kommende år.

Da museets pressede situation især skyldes en nedskæring i tilskuddet fra Aalborg Kommune på mere end 550.000 kroner, vil hovedparten af besparelserne også berøre aktiviteterne i Aalborg Kommune.

Fra januar i år ændres åbningstiderne for Gråbrødrekloster Museet og Aalborg Historiske Museum. Fremover vil de to museer ikke kun være lukket om mandagen som nu, men også om søndagen.

Lindholm Høje Museet holder fremover lukket mandage året rundt mod tidligere kun i vinterhalvåret.

For samtlige museer gælder det, at pensionistrabatten udgår.

Nordjyllands Historiske Museum er derudover ved at se på muligheden for at lade flere af de mindre museer overgå til at være selvbetjente, som man blandt andet kender det fra biblioteker og fra museets egen underjordiske afdeling i Aalborg Midtby, Gråbrødrekloster Museet. Her er Hals Museum udpeget som det sted, hvor erfaringerne skal høstes.

Derudover er museets ledelse også ved at gennemgå antallet af arrangementer, da man ikke kan udbyde det samme antal aktiviteter som hidtil.

Det ligger fast, at der bliver et vikingemarked på Fyrkat til sommer. Til gengæld bliver der ikke sortkrudtfestival på museet i Hals, som ligger i Aalborg Kommune.

Derudover har Nordjyllands Historiske Museum overdraget ansvaret for Ulsted Mølle til Aalborg Kommune

I 2016 blev der ikke brugt personaletimer på julearrangementer for børnehaverne i Aalborg Kommune, og på Mariager Museum var det foreningen, der alene stod for julemarkedet.

Endelig vil der fremover blive prioriteret hårdere i antallet af særudstillinger.

Trods besparelserne vil Nordjyllands Historiske Museum stadig have kræfter til at prioritere museets tre fyrtårne - Aalborghus Slot, REGAN Vest og et nyt Fyrkat Formidlingscenter.

- Disse projekter indeholder ikke alene væsentlige faglige udviklingsmuligheder, men løfter også museet op i en liga, der gør det meget mere attraktivt over for såvel en større og bredere gruppe af både danske og internationale gæster som over for fonde og sponsorer - alt sammen noget, der vil have en positiv afsmitning på hele organisationen, påpeger Leif Sondrup.