Spareplan: Mariagerfjord Kommune indkalder til borgermøde

HOBRO: Tirsdag 4. september klokken 19 kan du blive klogere på forslaget for næste års budget i Mariagerfjord Kommune, hvor politikerne skal finde 123 millioner kroner.

Mødet holdes i Hobro Idrætscenter og starter med en præsentation af de foreløbige spareforslag, der er i høring frem til 10. september.

Herefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål til spareforslagene. Formændene for de politiske grupper i Mariagerfjord Byråd vil deltage i mødet.