Arla fyrer: Der skal spares milliarder

DANMARK: Mejerigiganten Arla svinger fyringskniven og skærer 140 arbejdspladser.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Arla Foods.

Det er især hovedkontoret i Viby ved Aarhus, der skal barberes ned.

Men kniven vil også ramme afdelinger andre steder i Europa og Nordamerika, hvor et antal stillinger også bliver nedlagt.

Fyringerne sker som led i det transformationsprogram, som Arla arbejder efter.

Programmet hedder Calcium, og det er et treårigt program, der skal opnå besparelser og effektiviseringer for mere end 400 millioner euro - svarende til næsten tre milliarder kroner.

Fyringerne vil ske i afdelinger som markedsføring, supply chain finance, international og HR.

Arla oplyser, at de fleste af de ændringer, som sker nu, vil påvirke selskabets markedsføringsorganisation.

Det er målet at "forenkle sit kommercielle matrix og styrke frontlinjen ved at sikre hurtigere adgang til markedet".

- De ændringer, vi annoncerer i dag, vil skabe en enklere og stærkere markedsføringsmodel for vores brands, og giver os mulighed for hurtigere at varetage lokale behov, både på vores europæiske kernemarkeder og vores nyere markeder i Asien og Afrika, siger den administrerende direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh, i meddelelsen.

- Som altid når man omstrukturerer og skal sige farvel til dygtige kolleger, har vi skullet træffe nogle vanskelige beslutninger. Jeg vil gerne takke dem, der forlader os, for den indsats, de har ydet i Arla Foods, siger topchefen,

Calcium skal ifølge meddelelsen omdanne Arla Foods til en stærkere og mere konkurrencedygtig virksomhed.

Arla Foods er ejet af 11.200 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemborg.

/ritzau/