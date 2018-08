Specialfly fra USA til stor øvelse i Nordjylland

NORDJYLLAND: En del nordjyder har formentlig spærret øjnene op, hvis de kiggede op i luften over Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg mandag eftermiddag.

Her fløj et meget specielt militærfly fra U.S. Air Force rundt - et fly af typen CV-22 Osprey.

Flyet har to store propeller/rotorer, der kan vendes, så flyet kan lette og lande lodret som en helikopter.

Reelt er det en en kombination af et fly og en helikopter.

Det opsigtsvækkende specialfly er i Nordjylland som optakt til den store militærøvelse Night Hawk, der finder sted i Nordjylland og Midtjylland i slutningen af september, oplyser Forsvaret.

Militære styrker fra både ind- og udland deltager i øvelsen i Nato-regi, en øvelse med udgangspunkt fra Flyvestation Aalborg og flådestationen i Frederikshavn.

Night Hawk er en øvelse for specialoperationsstyrker, i Danmark er det Jægerkorpset og Frømandskorpset. Også andre ind- og udenlandske militærstyrker deltager.

Som optakt til øvelsen afprøves, hvordan det specielle militærfly fra USA kan bruges af specialoperationsstyrker. Fordelen med CV-22 Osprey er blandt andet, at det har lang rækkevidde og samtidig kan lette og lande lodret som en helikopter.

Fakta om CV-22 Oprey - Militærflyet CV-22 Oprey er udviklet til specialoperationer og kan lette og lande lodret.

- Det har to motorer med rotorer, der hver har en diameter på knap 12 meter.

- Vingefanget er knap 26 meter.

- Flyet kan medbringe op til 32 soldater.

- Flyvehastigheden er ca. 450 km/t.

Kilde: U.S. Air Force

Mandag eftermiddag var der også miltære Hercules-transportfly i luften over Flyvestation Aalborg og faldskærmudspring. Det var dog som led i Forsvarets uddannelse i faldskærmsudspring, der ikke har noget at gøre med den kommende Night Hawk-øvelse.