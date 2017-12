Specialpoliti skal granske grove voldtægter i Malmø

SVERIGE: For fjerde gang inden for mindre end to måneder er en kvinde blevet udsat for en grov voldtægt i Malmø.

Voldtægten skete natten til fredag.

Politiet i den sydsvenske by mener, at der har været flere gerningsmænd om overgrebet. Det samme er tilfældet i de tre foregående voldtægtssager.

Derfor skal en specialgruppe inden for politiet nu undersøge, om der er en sammenhæng mellem de fire grove voldtægter.

Desuden er der sat en anklager på alle fire sager, fortæller områdechef Mats Karlsson fra politiet i Malmø.

- Vi har en anklager, der leder alle sagerne, og det er netop for ikke at overse, om der er nogle sammenhænge, siger han.

Han tilføjer, at politiet sætter store ressourcer ind for at opklare overgrebene.

- Denne type forbrydelser må vi gå varsomt frem med. Der er et menneske, som har været ude for noget dybt traumatiserende, siger områdechefen.

Den seneste voldtægt fandt sted i bydelen Högaholm. Politiet fik et alarmopkald kort før klokken et natten til fredag.

Politiet afspærrede et større område i bydelen og har sikret sig visse spor.

Der blev indsat specialtrænede hunde, der kan søge efter rester af gerningsmandens sæd på stedet.

Endnu er ingen anholdt i sagen.

Politiet er i forvejen i gang med at efterforske tre andre grove voldtægter mod kvinder, hvor der har været flere gerningsmænd om overgrebene.

To af voldtægterne blev anmeldt i november. Den tredje blev anmeldt midt i december, da en 17-årig pige blev overfaldet på en legeplads i Malmø-bydelen Sofielund.

/ritzau/TT