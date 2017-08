Specialstyrke afvæbnede knivbevæbnet mand

SINDAL: Hele 12 betjente blev sat ind, da en 49-årig mand sidst på formiddagen forskansede sig i sit hjem på Møllevænget i Sindal.

I første omgang kørte tre patruljer til stedet efter meldinger om, at den 49-årige opførte sig truende og - ifølge vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Michael Elkjær - jagtede nogle håndværkere rundt i sin have.

- Da vi ankom til stedet, forskansede han sig og nægtede at komme ud. Da vi vurderede, at han var psykisk syg, valgte vi at indsætte et indtrængningshold på seks særligt trænede betjente. Da de kom i kontakt med manden, truede han to af kollegerne med en kniv, men de afværgede situationen og anholdt manden. Han blev tilset af en læge og er nu anbragt på Psykiatrisk Hospital i Brønderslev, fortæller vagtchefen.

Allerede i morges opstod de første problemer med den 49-årige. Klokken 06.05 blev politiet tilkaldt, fordi manden havde fjernet et kloakdæksel på fortovet til gene for naboerne.

- Vi sendte en patrulje, og betjentene fik også talt parterne til ro, og kloakdækslet blev lagt på igen ved Hjørring Vandselskabs mellemkomst. Så det lykkedes faktisk at få bragt ro over situationen. Men det varede altså ikke ved, konstaterer Michael Elkjær.