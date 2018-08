Speedbåd bragede ind i mole

EJERSLEV: Onsdag aften 22. august skete der en dramatisk ulykke i Ejerslev Havn. En speedbåd bragede direkte ind i havnens sydmole, efter at føreren mistede herredømmet over båden.

- Jeg hørte et brag og så en mand flyve op over stenmolen. Det var uhyggeligt. Jeg fik bagefter at vide, at det var to mænd på fra Lødderup, som var sejlet ud for at fiske. De havde en ny motor i båden, og de kunne hverken tage farten af båden eller lukke for benzinen, da de nærmere sig havnen, siger Omar Kasem, der er forpagter af havnecafeen Den Blå Lagune.

Jens Kristian Ottesen, der er kasserer og pladsbestyrer for Ejerslev Havn, har også været i kontakt med de tilskadekomne.

- Speedbåden havde en 90 hestes påhængsmotor, Mændene kunne ikke tage gassen af den, da de nærmede sig havnen for fuld fart. De prøvede at vende rundt, men det mislykkedes. Bådens bund var revet helt op, men den havde dobbeltskrog og kunne derfor bugseres ind i havnen, hvor den blev trukket op på vores rampe. Vi har haft en kranbil ude for at få vraget fjernet, og jeg gjorde den ene af mændene opmærksom på, at det vil de få en regning for, men den lovede de at betale, siger Jens Kristian Ottesen.

Thisted Politi meddelte ikke noget om episoden ved det daglige telefonmøde med pressen torsdag, skønt Morsø Folkeblad spurgte til årsagen til, at der hørtes udrykning onsdag aften.