Spelling: Jeg skal finde glæden igen

ISHOCKEY: Tirsdag kunne Aalborg Pirates præsentere Thomas Spelling, der gennem fem år har været en stor profil for SønderjyskE.

- Det er fedt at se så mange mennesker her. Det har været på plads i et stykke tid, og jeg har glædet mig til, at jeg ikke skulle lyve overfor folk mere, fortæller Spelling.

I SønderjyskE blev han gennem længere tid betragtet som en af dansk ishockeys største profiler.

Med 51 point i sæsonen 2013/2014 og i 2015/2016 har forwarden allerede vist sine egenskaber på dansk is. Gennem de sidste to år er niveauet dog gået den forkerte vej.

- Mit mål er at komme op på mit niveau for tre år siden og få lidt glæde tilbage i mit spil, så Aalborg måske kan sende mig til udlandet på et tidspunkt, siger han.

Det kan dog tage lidt tid, før den nye spiller finder de takter frem, som han er kendt for i Metal Ligaen.

- Nogle vil måske sige, at der ikke er så langt fra mit topniveau. Men jeg føler stadig, at der er lang vej igen, siger Thomas Spelling.

Thomas Spelling har fået en kontrakt på to år hos de danske mestre.