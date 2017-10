Spidskandidat fyret for kommentar om flygtninge

FREDERIKSSUND: Nye Borgerlige har ekskluderet partiets spidskandidat i Frederikssund, Morten Johan Lintrup. Det oplyser partiet til Ritzau.

Det sker, efter at spidskandidaten har bifaldet sterilisation af de muslimske rohingya-flygtninge i Bangladesh.

Morten Johan Lintrup delte i weekenden et link til Politiken-artiklen "Bangladesh vil sterilisere rohingyaer i kaotiske flygtningelejre" med en kommentar om, at Bangladesh ikke lider af "teaterhumanistiske fordomme".

Bangladesh har i flere år tilbudt mænd at blive steriliseret til gengæld for et tæppe og cirka 200 kroner.

Men partiledelsen bifaldt ikke opslaget, og bad derfor spidskandidaten om at fjerne det.

Og nu får opslaget altså den konsekvens, at Morten Johan Lintrup, der har været med til at opstarte partiets lokalforening i Frederikssund, ikke kan være spidskandidat.

Da kandidatlisterne til kommunalvalget 21. november er låst fast, vil hans navn dog stadig stå på listen. Men partiledelsen opfordrer vælgerne til ikke at stemme på ham.

Da Ritzau tidligere mandag interviewede partiets medstifter og næstformand, Peter Seier Christensen, betonede han, at spidskandidatens opslag "ligger meget, meget langt" fra partiets politik:

- Man skal bestemt ikke bifalde, at folk opfordres til at blive steriliseret for 200 kroner og et tæppe, sagde næstformanden og meddelte, at sagen ville blive taget op på et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af november.

Men hovedbestyrelsen har efterfølgende ringet sammen og har altså besluttet at ekskludere Morten Johan Lintrup før kommunalvalget.

Rohingyaerne er blevet systematisk forfulgt i Myanmar, og cirka en million er flygtet til nabolandet Bangladesh. Her bor de i overbefolkede flygtningelejre med begrænset adgang til mad, medicin og rent drikkevand.

/ritzau/