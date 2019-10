Spidskandidat siger stop: For hårdt ved fysikken

NORDJYLLAND:941 nordjyske vælgere satte 5. juni kryds ud for Nye Borgerliges spidskandidat, Poul Højlund. Det får de ikke mulighed for ved næste valg.

Spidskandidaten har nemlig meddelt sit parti, at han ikke ønsker at stille op igen.

- Jeg brugte flere kræfter, end jeg havde ventet, i valgkampen. Det var simpelt hen for fysisk hårdt, og derfor har jeg gjort op med mig selv, at jeg ikke tager en tørn til. Nu vil jeg passe på mig selv og være pensionist på fuld tid, siger den fhv. lektor fra Kjellerup, der har rundet de 66 og i valgkampen døjede med eftervirkninger af en blodprop.

To pct. af nordjyderne - helt præcist 7442 - stemte ved valget på Nye Borgerlige. Partiet opnåede som det eneste af de helt nyopstillede repræsentation i Folketinget, men ingen af partiets fire mandater havnede i Nordjylland.

Formanden for Nye Borgerlige i Nordjylland, Bjarne Jørgensen, oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til, hvem der skal afløse Poul Højlund som spidskandidat for Nye Borgerlige i landsdelen.