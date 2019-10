Spies reddet: Overtages af norsk rigmand og kapitalfonde

STOCKHOLM:Den nordiske del af Thomas Cook, herunder danske Spies, har fået nye ejere i form af den norske rigmand Petter Stordalen og to kapitalfonde.

Det er blevet offentliggjort på et pressemøde i Stockholm onsdag formiddag.

Foruden Petter Stordalen, som blandt andet har tjent mange penge på at drive hoteller gennem sit selskab Strawberry Group, består den nye ejerkreds af kapitalfondene Altor og TDR Capital.

- Vi var den eneste køber, der kunne sikre en løsning for alle. Ingen skulle sidde nede bagest og føle, at ingen tænkte på dem, siger Petter Stordalen.

Efter at moderselskabet i britiske Thomas Cook gik konkurs i september, har kreditorerne forsøgt at finde en ny ejer til den nordiske del af Thomas Cook.

For mens moderselskabet måtte dreje nøglen om efter en længere periode med dårlig økonomi, så havde de nordiske aktiviteter haft en sund økonomi.

Derfor valgte kreditorerne at lade disse aktiviteter køre videre med henblik på at sælge dem.

Ud over Spies omfatter de nordiske aktiviteter i Thomas Cook firmaerne Ving, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.

- Jeg er utrolig glad for, at Stordalen, Altor og TDR bliver vores nye ejere, siger Magnus Wikner, øverste direktør for den nordiske del af Thomas Cook.

- Deres store brancheerfaring og økonomiske styrke vil give os den langsigtede stabilitet, vi har brug for, samt helt nye muligheder for at udvikle vores kundetilbud i fremtiden, fortsætter han.

I Spies, som blev en del af den nordiske del af Thomas Cook for lidt over ti år siden, er der også stor glæde over at kunne fortsætte med nye ejere.

- Spies og Thomas Cook Airlines Scandinavia har i mere end 60 år været med til at give danskerne ferier, de ikke vil hjem fra.

- Den nye ejerkonstruktion kunne ikke være bedre, og jeg er overbevist om, at vi sammen med de nye ejere kan fortsætte Spies med respekt for vores unikke dna og historie, siger Jan Vendelbo, direktør i Spies.

Ejerskabet af de i alt fire nordiske selskaber bliver fordelt på den måde, at Strawberry Group og Altor begge sætter sig på 40 procent, mens TDR Capital sætter sig på de resterende 20 procent.

Samlet er der omkring 2300 ansatte i Spies, Ving, Tjäreborg, Globetrotter og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Tilsammen servicerer selskaberne omtrent 1,6 millioner gæster årligt.

/ritzau/