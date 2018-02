Spildvarme fra Bilka ender i radiatorerne

AALBORG: Bilka har alt fra smør til brødet til olie til bilen på hylderne, og som noget nyt er koncernens forretning i Skalborg nu også leveringsdygtig i varme til Aalborgs borgere og det endda med en rabat på 100 procent.

Modtageren er Aalborg Varme A/S, som vederlagsfrit nyder godt af overskudsvarme indvundet fra køleanlægget, der driver forretningens mere end 400 kølemontrer.

I forbindelse med en større ombygning sidste år blev der installeret et komplet nyt køleanlæg udviklet i samarbejde med Danfoss, hvor spildvarmen ikke som tidligere bliver blæst ud til gråspurvene, men genanvendt til opvarmning af først og fremmest forretningen selv.

4-500 husstandes forbrug

- Vi indvinder varme svarende til forbruget i 4-500 husstande, forklarer Lars C. Christensen, energichef i Dansk Supermarked.

I sommerperioden overstiger den indvundne varme imidlertid butikkens eget behov, hvilket indebærer, at der sendes varme svarende til cirka 20 husstandes årsforbrug videre til det fælles fjernvarmenet.

Og foreløbig uden beregning.

Forklaringen på dét skal findes i det kompleks af afgifter og administration, der energisektoren er spundet ind i.

Tog Bilka sig betalt for varmen, ville det udløse et krav om, hvad energichefen betegner som unødigt kompleks indberetning til Energistyrelsen.

- Administrationen vil være så omkostningstung, at det ikke kan svare sig for os at sælge varmen til fjernvarmeselskabet, siger Lars C. Christensen.

Kravet om dokumentation gælder dog ikke, hvis der ikke er penge imellem parterne, hvorfor Bilka har besluttet at forære varmen bort.

Det sker dog med et lønligt håb om, at det ad politisk vej sker ændringer, som letter den administrative byrde, så betaling for varmen bliver en overskudsforretning.

- Vi vil gerne medvirke til bæredygtige og miljøvenlige løsninger ved eksempelvis at udnytte spildvarme, siger energichefen, der fortæller, at det nuværende afgiftssystem og administrative krav ikke er rentabelt at etablere varmegenvinding i butikker under en vis størrelse.

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) er godt tilfreds med at have fået Bilka som leverandør af overskudsvarme.

Vigtigt værktøj

- At udnytte energien er et af de værktøjer, vi skal bruge for at komme væk fra fossile brændsler, siger rådmanden, der dog beklager de nuværende vilkår for sådanne løsninger.

- At Bilka for at få betaling for varmen, skal lave et stykke meget bureaukratisk arbejde i form at en priseftervisning til Energitilsynet for at fortælle, at de har solgt varme til os, er uhensigtsmæssigt, siger rådmanden, der ikke er i tvivl om, at det betyder tab af ressourcer.

- Bureaukratiet gør, at andre hellere vil lade varmen gå til spilde, og det modarbejder det, vi har brug for. Man er nødt til fra rådgivernes side at fjerne det bureaukrati. Som varmeselskab skal vi indberette, hvor meget varme vi får fra Bilka, så er der ingen grund til, at de også skal gøre det, siger rådmanden.

Fjernvarmen: Fjern barrierer

Hos Dansk Fjernvarme appellerer direktør Kim Mortensen til politikerne på Christiansborg om at fjerne de nuværende barrierer for en større udbredelse af varmegenindvinding.

- Der er et enormt potentiale i overskudsvarme i forhold til de danske fjernvarmeselskaber igangværende indsats for at fremme en varmeproduktion uden fossile brændsler. Skal vi i mål så omkostningseffektivt som muligt, kræver det, at vi får udnyttet potentialet i overskudsvarmen, siger direktøren, der nævner de kommende datacentre som af stor betydning i den sammenhæng.

- De kunne opvarme flere end 220.000 danske husstande, men det forudsætter, at der ikke lægges flere hindringer i vejen, siger direktøren, der i forhold til et forslag fra skatteministeriets side om højere afgift på overskudsvarme siger, at det ikke går hverken varmeforbrugernes eller klimaets ærinde.