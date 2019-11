Spillerforening: Krise sætter Aalborg-spillere i dilemma

AALBORG:Krav om lønnedgang på op mod 50 procent sætter de kvindelige ligaspillere i håndboldklubben EH Aalborg i et alvorligt dilemma.

Det mener Michael Sahl Hansen, der er direktør i Håndbold Spiller Foreningen.

- Det er en svær situation at blive sat i som spiller, fordi man havde en forventning om en løn fra klubben.

- Nu er der snak om, at hvis der ikke sker noget med enten deres løn eller nye partnere, så er der risiko for, at klubben må lukke.

- Det er selvfølgelig en ubehagelig situation som spiller at stå i. Det er et dilemma, siger han.

Kravet om lønnedgang bunder i en økonomisk krise i EH Aalborg, der ifølge klubben direktør Henrik Skals skyldes, at flere sponsorerer er hoppet fra i utide.

Ifølge Michael Sahl Hansen ligger ansvaret hos klubbens ledelse.

- Dem, der skulle skaffe pengene, har ikke været dygtige nok til det. Det er der, ansvaret ligger. Det er jo ikke spillerne, der blot har taget imod en kontrakt, siger han.

Spillerforeningen har endnu ikke haft lejlighed til at tale situationen igennem med de enkelte spillere, men Michael Sahl Hansen peger på, at et klubskifte for spillerne ikke ligger lige for.

- Det er aldrig let at skifte midt i en sæson. Budgetterne er brugt langt de fleste steder, og nogle steder kæmper man med at komme i mål, siger han.

Han vurderer også, at der vil være forskel fra spiller til spiller, hvor meget de kan gå ned i løn, og om de kan gå ned i løn.

- Det er vigtigt, at spillerne får en forståelse for hinanden. En spiller kan sige ja til at gå noget ned, mens en anden ikke kan.

- Der er mange scenarier. Man kan også blive i klubben og kræve den løn, som man har kontrakt på.

Spillerforeningen arbejder på at få det fulde billede af situationen, før den konkret kan gå ind og råde de kvindelige spillere.

EH Aalborg har lovet spillerne, at der ligger en afklaring inden jul. Klubben har været en del af håndboldligaen de seneste to sæsoner.

/ritzau/