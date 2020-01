Jeppe Curth om Ølands afsked: Brug for friske øjne

BRØNDBY:Der er behov for fornyelse i toppen af Spillerforeningen.

Sådan lyder bestyrelsesformand og tidligere AaB-spiller Jeppe Curths forklaring på, at den mangeårige direktør, Mads Øland, der oprindeligt er fra Nørager, stopper som frontfigur for fodboldspillernes fagforening. En beslutning, der er truffet på bestyrelsens initiativ.

- Det er et ønske om at se tingene med friske øjne. Det er ikke unormalt, når Mads har været der først som formand og siden direktør i 30 år.

- Samtidig er der kommet flere og flere opgaver til Mads, og derfor har vi omstruktureret, så vi kan bruge kompetencerne bedst muligt, siger Jeppe Curth.

Øland blev direktør i 1997 efter syv år som formand for foreningen. Hans opgaver er foreløbig overgivet til Michael Sahl Hansen, der også er direktør for Håndbold Spiller Foreningen.

- Mads Øland er stadig en del af Spillerforeningen i internationalt regi, hvor opgaverne bliver flere og flere.

- Men som direktør er vi blevet enige om, at vi skal have nye øjne på. Det bliver så Michael Sahl Hansen, og det er ganske udramatisk, fastslår Jeppe Curth.

Den afgåede direktør har været en kontroversiel skikkelse i det danske idrætsmiljø, hvor hans rolle i flere konflikter mellem spillere og forbund har været til diskussion.

Men Ølands polariserende stil har ikke været årsag til ønsket om at skifte ud på posten.

- Det er ingen tvivl om, at bølgerne nogle gange går højt i forhandlingssituationerne. Det ser jeg kun som et sundhedstegn.

- Men der er også en væsentlig forskel på, hvordan det er blevet fremstillet i medierne, og hvordan det har været internt, siger Jeppe Curth.

Han peger på, at Øland før jul i ro og mag fik en ny overenskomst på plads med Divisionsforeningen.

Afløseren, Michael Sahl Hansen, er foreløbig ansat som midlertidig administrativ chef og skal lede arbejdet med at omorganisere foreningen.

- Før har det baseret sig meget på én person, og det kan godt være, at det fremover bliver en bredere struktur, siger Jeppe Curth.

Formanden har ikke noget bud på, hvornår en ny struktur er på plads, men han åbner for, at Michael Sahl Hansen kan blive den permanente frontfigur i den nye ledelse.

- Processen kan komme til at vare et stykke tid. Michael Sahl har gjort det særdeles godt indenfor håndbold, og nu har vi trukket ham over, så han kan arbejde med de ting i Spillerforeningen, lyder det fra formanden.

Mads Øland tiltræder i stedet som administrerende direktør for CSPPA, som er den internationale spillerforening i Counter Strike.

