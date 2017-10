Spiro klar for høgene

ISHOCKEY: Efter længere tids rygter bekræfter selskabet bag Frederikshavn White Hawks, Elite Nord Frederikshavn A/S, nu, at Cam Spiro bliver en del af høgeholdet.

- Det er med stor glæde vi i Elite Nord Frederikshavn A/S kan offentliggøre, at vi har skrevet kontrakt med Cam Spiro for resten af denne sæson, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi har fået muligheden for at signe den tidligere Gentofte spiller, og føler han passer perfekt ind på vores hold. En spiller der i sidste sæson scorede 28 mål for sølvvinderne, og var en stor faktor til at Gentofte pludselig kom på alles læber i dansk ishockey.

Ifølge pressemeddelelsen har Cam Spiro første træning med sine nye holdkammerater torsdag, ligesom det oplyses, at han får nummer 19.