Splittelse i fyringssag på efterskole i Hobro

HOBRO: Det var ikke en enig bestyrelse i rollespilsefterskolen Østerskov i Hobro, som søndag besluttede at fritstille skolens forstander gennem 12 år, Mads Lunau, Hobro.

Sagen kom til afstemning, og blev afgjort med bestyrelsesformand Malik Hyltofts stemme som den udslagsgivende.

Det skriver bestyrelsesformanden selv i en redegørelse på Østerskov Efterskoles Facebookside.

Søren Greve, Hobro, tilhører det mindretal i bestyrelsen, som ikke ville fritstille Mads Lunau.

- Jeg mener ikke, der foreligger noget grundlag, der skulle retfærdiggøre, at vi træffer sådan en beslutning, siger Søren Greve til NORDJYSKE.

- Jeg kender Mads, også privat, og han har gjort en stor indsats i forhold til Østerskov. Han har jo været forstander fra dag 1.

- Jeg har ikke forstand på hans ledelsesstil; det eneste jeg kan forholde mig til er, hvordan skolen fungerer. Og i øjeblikket er der et flot elevtal på omkring 92, siger Søren Greve.

Han tager resultatet af afstemningen i bestyrelsen til efterretning.

- Sådan er reglerne, konstaterer han.

Søren Greve håber, at fritstillingen sker i en ordentlig proces, så skolen kan komme videre på bedst mulig måde.

- Det er jo en omvæltning for alle, fordi skoleåret lige er startet, siger Søren Greve.

Kommentarerne på Østerskov Efterskoles Facebookside er præget af hovedrysten, forundring og beklagelse.

En nuværende elev skriver, at det kom som en stor overraskelse for eleverne, at Mads Lunau ikke længere skal være forstander.

- Vi kommer til at savne ham, da han var med til at bygge hele det her magiske sted op, skriver eleven.

Viceforstander Jakob Bavnshøj er indtil videre konstitueret forstander på Østerskov.