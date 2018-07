Splittet over højt tårn midt i Blokhus: Kanon attraktion, gene for naboer

BLOKHUS: Blokhus by har igennem mange år haft (mindst) to fremtrædende investorer. Den ene, Svend Mousten, vil bygge et 23 meter højt tårn downtown Blokhus, og det gav før sommerferien en del røre i andedammen. Den anden, John Andersen (der blandt andet ejer skulpturparken) er splittet i spørgsmålet om tårnet. Hvis han har forretningsmandens kasket på, synes han, at tårnet er en fantastisk idé, der vil kunne sætte Blokhus på både danmarks- og verdenskortet.

- Et tårn af den kaliber vil være en kanon attraktion for byen. Det er der slet ingen tvivl om. Det vil blive et udflugtsmål, der vil medføre øget omsætning i butikker og restauranter, siger John Andersen.

Men som indbygger i Blokhus får piben en noget anden lyd. Ført og fremmest har besøgende på tårnets såkaldte skywalk - en svalegang i 18 meters højde rundt om tårnet - frit udsyn ned i haverne omkring tårnet.

- Jeg bor selv på Støvesvej, og folk i tårnet vil kunne se, hvad jeg får at spise til frokost på terrassen. I den situation ville jeg overveje at købe et andet sommerhus, siger John Andersen.

Indblikket i folks haver

Han mener altså, at et af projektets største problemer er indblikket i folks haver og huse, og på grund af tårnets højde er det ikke kun de nærmeste naboer, der kan blive generet.

- Husene er jo ikke så høje i Blokhus, så indblikket vil være vidt omkring, siger John Andersen.

Dernæst er han bekymret for det lys, som skal stråle ud fra tårnets krone af marehalmslignende strittere. I Svend Moustens foreløbige beskrivelse står der, at "om aftenen og i de sene dagstimer vil tårnets marehalm lyse svagt op, og således fremstår tårnet også som et landmark (vartegn, red.) efter at solen er gået ned."

Beskrivelsen af lyset som svagt tror John Andersen ikke på. Han forventer neonlys i skiftende farver - det skal jo kunne ses, vartegnet - og han gyser ved tanken om at have dén udsigt fra terrassen.

- Dertil kommer, at neonlys - herunder reklamer - er forbudt i Blokhus, siger han.

Hvis John Andersens spådom om neonlys i skiftende farver skal gå i opfyldelse, kræver det formentlig en dispensation fra neonlys-forbuddet i byen.

Sidst og mest alvorligt er de parkeringsproblemer, som en attraktion som Blokhus Tårnet vil bringe med sig. Her understreger John Andersen igen, at han gerne vil have flere turister til byen, men han mener ikke, at der er plads til dem.

- Man regner med, at tårnet vil tiltrække mindst 100.000 gæster - hvor skal de parkere? Vores julemarked gav allerede problemer, og den begivenhed ligger endda uden for sæsonen, siger han.

- En svær én

John Andersen vil trods ovenstående ikke være med til at skyde tårnet ned.

- Det er en svær én. På den ene side kunne det blive en fantastisk attraktion for Blokhus, på den anden side passer tårnet med dets overmodige design skidt på den valgte placering - det er ude af proportion med omgivelserne, siger John Andersen.

Men hvis der bliver filet lidt på planerne - herunder højden - kan en modificeret udgave af Blokhustårnet måske blive til virkelighed.

- Projektet skal ændres, så omgivelserne kan leve med det. Og måske kan det bedre indpasses på torvet oppe ved centeret, siger John Andersen.