Spøgefuld AaB’er: Nu går jeg efter Wilczek

FODBOLD: AaB hentede fredag aften det ene point i udekampen mod AGF, da holdet to gange formåede at komme tilbage fra at være bagud på trods af, at holdet allerede i første halvleg måtte se Jores Okore blive smidt ud i en kontroversiel situation.

Midtbanespilleren Magnus Christensen kom på måltavlen for anden gang på en uge, da han nettede til 1-1 efter en dødbold - han scorede også i tillægstiden af U21-landskampen på Aalborg Stadion mod Færøerne.

- Ja, det kan da godt være, at jeg skal begynde at gå efter Wilczek (Kamil, angriber i Brøndby, red.) på topscorerlisten, lyder det med et stort grin fra midtbanespilleren.

- Men det er virkelig lækkert for netop målscoringen er noget af det, jeg mangler at lægge på mit spil, og nu har jeg da i hvert fald haft en god uge på den front, siger han.

Han havde endda bolden i nettet i første halvleg også, men angriberen Tom van Weert blev dømt for offside i situationen.

- Jeg har spurgt Tom, og han er ikke sikker på, at han rører den, men det kan godt være, at han generer målmandens udsyn, og kendelsen derfor er i orden, siger han.

AaB formåede at presse AGF i flere situationer, selvom de var en mand i undertal i mere end en time.

- Det er en af vores bedste kampe i år. Vi fighter virkelig flot og vi viser også god fodbold i perioder. Det var en kamp, vi kunne have vundet, hvis vi havde været 11 mod 11 hele vejen, siger han.