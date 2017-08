Spøgelsesbilist blev stoppet med lastbiler

HIMMERLAND: Nordjyllands Politi måtte natten til torsdag blokere motorvej E45 ved Hobro med to lastbiler, der blev sat på tværs af vejen for at stoppe en ældre, konfus spøgelsesbilist.

Kl. 01.47 fik politiet flere meldinger om, at en personbil kørte den forkerte vej mod syd på motorvej E45.

Bilisten er formentlig kørt ind på motorvejen ved Haverslev - men altså i den forkerte retning - og flere bilister på vej mod nord undgik med nød at næppe at blive ramt af bilen.

Lastbiler på tværs af motorvejen

En patruljevogn blev sendt til motorvejen og kørte i det sydgående spor, hvor den forgæves forsøgte med udrykningsblink og lygter at få spøgelsesbilisten til at stoppe.

Det lykkedes ikke, og i stedet fik en anden patruljevogn standset to lastbiler længere mod syd på motorvejen ved Hobro. De blev sat på tværs af kørebanen på motorvejens nordgående spor, og en patruljevogn med udrykningsblink blev parkeret foran.

Først på det tidspunkt lykkedes det at stoppe spøgelsesbilisten, som viste sig at være en 78-årig mand fra Støvring.

- Han virkede konfus og vidste ikke rigtig, hvad der foregik, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Kørekortet frakendes

Der har tidligere været dødsulykker med spøgelsesbilister på nordjyske motorveje, og politiet ville ikke tage noget chancer. Derfor blev lastbilerne brugt til at stoppe denne spøgelsesbilist, inden det endte med en ulykke.

Den ældre bilist blev kørt til pårørende i Støvring-området.

Han kan nu forvente at blive frakendt kørekortet og står også til en bøde for at have kørt i den forkerte retning på motorvejen, oplyser politiets vagtchef.