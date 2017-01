BOUET: Ved 22-tiden søndag aften fik Nordjyllands Politi melding om en spøgelsesbilist på motorvej E45, Frederikshavn-motorvejen, ved Bouet nord for Nørresundby.

Altså en bilist, der kørte mod trafikretningen - nemlig mod nord i det sydgående motorvejsspor, ifølge meldingen.

Det lykkedes dog ikke for politiet at finde frem til spøgelsesbilisten, som ikke nåede at forvolde ulykker på E45.