Spøgelsesbilist på E45: Ignorerede politiet og fortsatte kørslen

NORDJYLLAND: Adskillige bilister, der kørte på motorvej E45 mod nord ved Vodskov, fik sig formentlig slemme forskrækkelser natten til onsdag ved 03-tiden.

Her kørte en spøgelsesbilist nemlig mod syd i det nordgående spor.

- En bilist kørte parallelt med spøgelsesbilisten i det sydgående spor. Bilisten fulgte spøgelsesbilisten og forsøgte med blinkende lys at advare modkørende i det nordgående spor. Så stor ros til denne bilist, der også anmeldte spøgelsesbilisten til os, så vore patruljer kunne forsøge at standse ham ved afkørsel 18 Vodskov Nord, fortæller vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Spøgelsesbilisten - en ældre svensk herre på 78 år - ignorerede dog politiet ved afkørsel 18 og fortsatte mod syd i det nordgående spor. Det lykkedes først politiet at få den svensk indregistrerede bil stoppet flere kilometer senere ved afkørsel 19.

- Vore patruljer observerede, at der var flere farlige situationer på det stykke vej, og vi vil meget gerne i kontakt med de bilister, der har haft oplevelser med spøgelsesbilisten, så vi kan få opklaret omstændighederne ved kørslen, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.

Den 78-årige svensker er sigtet for at forvolde fare for andre menneskers liv og helbred, og han har opholdt sig på politigården i Aalborg de seneste timer.