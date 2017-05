- Danmark har gode redskaber mod matchfixing

Anti Doping Danmark-direktør Michael Ask glæder sig over, at en AIK-spiller har fortalt om forsøget på matchfixing. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Scanpix

STOCKHOLM: Torsdag blev Allsvenskan-kampen mellem IFK Göteborg og AIK Stockholm aflyst, fordi matchfixere havde tilbudt en AIK-spiller penge for at underpræstere i kampen.

Spilleren, der er blevet truet, valgte at indberette sagen til AIK, og den kører nu videre hos politiet.

En sådan sag med forsøg på matchfixing kan også sagtens ske i Danmark, men Danmark står lidt bedre rustet til at undgå sagerne.

Det vurderer Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark (ADD).

- Vi er måske lidt længere fremme i Danmark end så mange andre europæiske lande, inklusive Sverige, fordi vi har fået etableret en såkaldt national platform til bekæmpelse af matchfixing, siger han.

Sekretariatet for den nationale platform, der skal koordinere bekæmpelse af matchfixing, er placeret hos ADD.

- Vi sidder sammen og udveksler jævnligt oplysninger, og der foregår et mere eller mindre dagligt samarbejde mellem spillemyndigheder, spilleselskaber, os og eventuelt politiet om at udveksle de oplysninger.

- Så vi har måske et lidt mere struktureret samarbejde, end man har mange andre steder, siger Michael Ask.

ADD-direktøren forventer umiddelbart, at forsøget på matchfixing i Sverige er organiseret udefra, sandsynligvis fra Asien.

Her har mange sager om matchfixing deres udspring.

- Det skyldes, at der er så mange penge i gambling i Asien. Det er en lukrativ forretning.

- Hvis man kan styre nogle væddemål i en bestemt retning, kan man tjene rigtig mange penge på det. Det er der, det begynder at blive en sag for politiet at efterforske de ting, siger Michael Ask.

ADD-direktøren glæder sig over, at spilleren fra AIK har indrapporteret forsøget på matchfixing.

- Det kunne sagtens ske i Danmark, det er helt klart. Det er rigtig godt, at denne spiller i Sverige er gået til myndighederne, eller klubben.

- Det samme budskab skal lyde fra mig og fra alle os, der er involveret i kampen mod matchfixing, at man skal henvende sig, hvis man får sådan nogle tilbud.

- Vi har en hotline til det samme, der hedder stopmatchfixing.dk, som dels er en telefonlinje, men også er en portal, hvor man kan skrive, hvis man har oplysninger om mulig matchfixing, siger Michael Ask.

