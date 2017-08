GOLF: Kigger man på verdensranglisten, er der ikke meget, der indikerer, at amerikanske John Daly er et topnavn i golfsporten.

Alligevel er amerikaneren - trods sin placering som 1866 i verden - et af de store navne i Gatten i denne uge. I 90’erne vandt han to Major-turneringer, og amerikaneren er altid en publikumsfavorit lige meget, hvor han kommer hen.

- Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg ikke har nogen hemmeligheder. Jeg har altid været ærlig omkring de fejl, jeg har lavet. Og jeg kan helt klart sige, at der ikke er nogen skeletter i mit skab, siger John Daly, der tidligere i karrieren havde et større alkoholproblem og alligevel vandt British Open i 1995 og US PGA Championship i 1991.

- Jeg er en spiller, der er kommet nedefra. Jeg er ikke født med en guldske i munden, og jeg er ikke en af dem, der lærte at spille golf i den lokale Country Club. Og nu nyder jeg bare at spille golf. Man kan altid sige, hvis jeg havde gjort sådan og sådan, men omvendt så havde det måske ikke gået så godt. Jeg har ikke haft den største karriere, men jeg har haft en fandens god karriere.

Foruden golfspillet kan man også opleve John Daly som entertainer i denne uge. Torsdag aften optræder han sammen med blandt andre Johnny Madsen til Made in Denmark Festival.