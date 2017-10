HÅNDBOLD: Torsdag blev det afsløret, at Aalborg Håndbold skal op imod GOG Håndbold, når der til februar afvikles Final 4 i Santander Cuppen - og samtidig blev det offentliggjort, at arrangementet for første gang afvikles i Holstebros Gråkjær Arena.

- Det er jo en svær lodtrækning. Ikke den værste, men heller ikke den bedste, lyder det fra Aalborg Håndbolds stregspiller René Antonsen.

- Holstebro på udebane havde nok været den sværeste modstander at trække, mens vi nok havde foretrukket Ribe-Esbjerg, siger han.

GOG Håndbold har haft en stærk sæsonstart, hvor holdet topper ligaen med 13 point efter otte kampe - Aalborg Håndbold ligger med i det store forfølgerfelt med tre point færre, men også en spillet kamp færre.

- Det er jo svært at spå om sådan en kamp, for den ligger jo langt ude i fremtiden, og der kan ske rigtig meget inden da. Genereltkan man vel sige, at GOG ligger svært til os, og det er et hold, vi har haft svært ved at slå. I slutspillet sidste år var vi helt nede i sækken mod dem og lykkedes lidt heldigt med at få det ene point på udebane. Så det er absolut ikke en ønskemodstander, siger René Antonsen.