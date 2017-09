- Glad for debut

FODBOLD: Det var en smilende Rasmus Thellufsen, der kunne hilse på familie og venner, efter han tirsdag aften fik sin debut på det danske U21-landshold.

AaB’s offensivspiller blev skiftet ind efter 73 minut på et tidspunkt, hvor Danmark allerede var foran med 4-0 i kampen mod Litauen, der blev den anden danske sejr i begyndelsen af kvalifikationen, der blev indledt med en sejr på 3-0 i Færøerne i sidste uge.

- Det var superfedt at blive skiftet ind. Det er jo altid et stort øjeblik, når man får debut på et landshold. Så jeg er meget glad, lyder det fra AaB-spilleren, der kom med i flere offensive aktioner i de sidste 20 minutter.

- Det er altid en lidt mærkelig kamp at komme ind i, når man er stort foran, men vi fik stadig scoret nogle mål, og jeg burde vel egentlig også selv have scoret. Men jeg rammer bolden lidt skidt, og så bliver den blokeret oven i, siger Rasmus Thellufsen.

Selvom Rasmus Thellufsen ikke selv kom på tavlen, så håber han, at han kan tage de positive oplevelser fra landsholdssamlingen med tilbage til AaB-lejren.

Brød.9: - Det har været rigtig rart at prøve at vinde nogle kampe, og det har også været rigtig fint at være med på et hold, hvor der er blevet scoret en del mål. Det har vi jo desværre ikke gjort så meget i AaB på det seneste. SÅ jeg synes da bestemt, at det har givet noget selvtillid, siger han.