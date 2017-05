- Kan ikke bruge det til noget

BRATISLAVA: Peter Rosenmeier og Michal Spicker Jensen gik efter guldet ved historiens første VM i parabordtennis for hold, men den danske duo manglede det sidste for at nå målsætningen.

Det sluttede med et dansk nederlag til Spanien i VM-semifinalen i Bratislava.

- Vi kan ikke bruge det resultat til noget. Vi er gode nok til at vinde, men marginalerne er små i toppen, og denne gang var vi ikke helt skarpe nok.

- Jeg glæder mig til at lægge turneringen bag mig og ser frem mod EM i single senere på året, siger Peter Rosenmeier i en pressemeddelelse.

Det danske hold havde satset ved at lade Michal Spicker Jensen møde Spaniens stjernespiller Alvaro Valera i den anden kamp, mens Peter Rosenmeier først skulle møde den på papiret svagere Alberto Seoane i en eventuel tredjekamp.

Doublen var derfor afgørende for de danske chancer, og selv om danskerne kom flot tilbage efter en skidt start og fik fremtvunget et femte og afgørende sæt, kiksede comebacket til slut.

I den følgende kamp fik Michal Spicker Jensen ikke et ben til jorden mod Alvaro Valera, og så var det danske VM-exit en realitet.

Det samme var bronzemedaljen, da der ikke spilles om tredjepladsen ved internationale mesterskaber i parabordtennis.

- Generelt savnede begge spillere ti procent på niveauet. Michal var for ustabil, og Peters baghåndsspil var ikke optimalt.

- Men indstillingen har været upåklagelig, og vi var ganske få point fra at vinde doublen mod Spanien.

- Havde vi vundet den, tror jeg, vi havde stået i finalen, siger landstræner Christoffer Petersen

Næste opgave for Peter Rosenmeier og Michal Spicker Jensen er Bayreuth Open i midten af juni.

EM i parabordtennis afvikles til oktober i Slovenien.

