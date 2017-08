- Kræver toppræstation at besejre AaB

FODBOLD: Fodboldklubberne AC Horsens og AaB er kommet meget forskelligt fra start i Superligaen i denne sæson.

Mens Horsens er nummer tre med ti point for fem kampe, ligger sejrsløse AaB nummer 13 og næstsidst med kun tre point.

Horsens-træner Bo Henriksen forventer dog en meget svær udfordring, når østjyderne fredag aften tager imod netop AaB.

- AaB er inde i en lidt skidt periode, men det er stadig et rigtig godt fodboldhold, som vi har stor respekt for, og det kræver en toppræstation, hvis vi skal vinde kampen, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Fredagens hjemmehold har vundet begge hjemmekampe hidtil i sæsonen.

AaB har to gange spillet uafgjort og tabt en enkelt kamp i klubbens foreløbig tre udekampe.

- Vi skal koncentrere os om det, vi er gode til, og det er både dødbolde og det åbne spil, hvor vi kommer frem til mange chancer - blandt andet via indlæg.

- Vi skal også glæde os til at spille på hjemmebane, hvor vi har hentet to sejre i to kampe i denne sæson, og der er nok ikke mange udehold, der glæder sig til at spille mod os herhjemme, siger Bo Henriksen.

Kampen i Horsens begynder fredag klokken 18.

