FODBOLD: Thisted FC er nummer tre i NordicBet Ligaen efter to spillerunder.

Det var der ikke mange, der havde regnet med, da sæsonen gik i gang - slet ikke, fordi holdet i de to første spillerunder skulle op imod nogle af de absolutte topkandidater til oprykningspladserne.

Men premieresejren over Viborg blev søndag fulgt af et imponerende comeback, hvor holdet vendte 0-2 til 3-2 i udekampen mod FC Roskilde.

- Ja, nu har vi da vundet de første to kampe, så er der kun 31 kampe igen, griner træner Joakim Mattsson efter holdets imponerende comeback.

Thisted FC kom nemlig meget skidt fra start, og hjemmeholdet var hurtigt foran med 2-0.

- Vi forsvarede os ekstremt dårligt i starten af kampen, og vi så meget dårligere ud, end vi har gjort i alle testkampene. Men vi fik lavet nogle justeringer. Og vi var stadig med i kampen, for vi havde selv haft chancer i begyndelsen af opgøret, siger han.

- Vi er naturligvis meget glade for vores start, og som jeg hele tiden har sagt til holdet, så kan vi altså slå alle hold i den her række, men det betyder jo heller ikke, at vi kommer til at gøre det. Men vi kan tage meget med os fra denne kamp. Vi har fået gjort os nogle defensive erfaringer, som vi kan bruge, og så viser vi igen, at vi kan score mål imod alle hold, siger svenskeren.