- Som et fodboldstadion med 70.000 tilskuere

GOLF: For to år siden var det britiske David Horsey, der endte som vinder ved den anden udgave af golfturneringen Made in Denmark.

Dengang førte han fra start til slut, mens han i år langsomt, men sikkert har bevæget sig mod toppen af leaderboardet.

Da lørdagens runde sluttede var det igen med britens navn øverst - Horsey gik lørdagens bedste runde i syv slag under par, og sammenlagt er han dermed 14 slag under par efter de første tre runder.

- Der er bare et eller andet ved den her golfbane, der ligger godt til mig. I dag var vejrbetingelserne selvfølgelig rigtig gode, og jeg var rigtig god til at fokusere på mit eget spil. Det er sjovt, for der er ikke så mange scoretavler der ude, så man kan ikke rigtig følge med i, hvordan det går de andre. Og det er som om, det har hjulpet mig, siger briten.

Og stadig er han imponeret over det nordjyske golfpublikum.

- At gå turen op til green på 16. hul, det er sådan jeg forestiller mig, det må være for en fodboldspiller, der går ind på et stadion med 70.000 tilskuere. Det er helt fantastisk, og jeg sagde til min caddie, at jeg jeg tror, jeg var mere nervøs over mit put på 16. hul i dag, end jeg var for det put, der vandt mig turneringen for to år siden, siger han.