- Vi er sultne efter mere

FODBOLD: AaB fik endelig fuld gevinst i et opgør i Alka Superligaen, da Silkeborg blev besejret på Aalborg Portland Park mandag aften - det blev også holdets anden sejr på stribe, da man fire dage forinden var gået videre i DBU Pokalen med en sejr på 5-1 over Viborg efter forlænget spilletid.

Dermed er der endelig kommet noget selvtillid ind i en trup, der sandt for dyden ikke har haft et sjovt kalenderår, hvor nedturene har været mange og opturene få.

- Det betyder jo også, at vi er sultne efter endnu mere. Det, at vi nu har vundet to kampe i træk, må absolut ikke blive en sovepude. Vi er ærgerrige nu, og mere vil have mere. Og man kan da også mærke, at vi har grinet en smule mere til træning de sidste par dage, siger forsvarsspilleren Kasper Pedersen.

AaB kommer til søndagens Brøndby med flere ændringer i truppen. Både Kasper Risgård og Magnus Christensen må sidde uge efter de skader, de pådrog sig i mandagens sejr, og dermed tyder alt på, at den centrale midtbane skal udgøres af den konstellation, der spillede de sidste 45 minutter i kampen mod Silkeborg - Filip Lesniak og Robert Kakeeto.

Og de kommer på hårdt arbejde imod et Brøndby-mandskab, der er kendt for at komme stormende fra start.

- Vi regner jo med, at Brøndby lægger ud, som de plejer. Det vil sige, at vi bliver udsat for det, der nærmest minder om helbanepres i de første 20-30 minutter, og det skal vi selvfølgelig være forberedte på. Det betyder også, at vi kommer under pres som boldførende i de bagerste rækker - at der kommer en mand tæt på, så snart man modtager bolden. Og derfor er vi selvfølgelig også afhængige af, at de offensive spillere foretager de rigtige løb, siger Kasper Pedersen.