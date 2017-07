- Vi får hår på brystet

HÅNDBOLD: Søren Pedersen var en af to tilbagevendte spillere fra tidligere tider, da Aalborg Håndbold torsdag startede træningen op igen efter sommerferien.

Søren Pedersen forlod Aalborg Håndbold i 2012 og har siden været to sæsoner i Mors-Thy Håndbold og tre sæsoner i Skjern. Dermed stod han over for Aalborg i sidste sæsons finale.

- Ja, der har da været lidt gas i omklædningsrummet omkring det. Der var nogen, der lige var kommet til at "glemme" en taske med nogle sko, hvor der stadig var guldglimmer på, men sådan er det, griner Søren Pedersen.

Ligesom resten af mandskabet kommer han på en velvoksen opgave i denne sæson. Foruden en kamp for at forsvare det danske mesterskab, så skal Aalborg også ud i et benhårdt gruppespil i Champions League, hvor man er blevet parret med syv sværvægtere i europæiske håndboldregi.

- Det bliver rigtig hårdt, men det bliver også rigtig fedt. Det er jo sådan noget, man lever for som sportsudøver - at blive matchet med de bedste. Så vi kommer til at lære en helt masse, og vi kommer til at få noget hår på brystet. Og så er det forhåbentlig også noget, der kan udmønte sig i, at vi er ekstra skarpe, når det hele skal afgøres i den hjemlige liga til foråret, siger han.

Allerede i august tager klubben forskud på glæderne med testkampe i Jutlander Bank Arena mod både Paris SG og THW Kiel.

- Jeg synes, at det er en fed måde at starte op på, og så er det også en god mulighed for at glæde de fans, der kommer til at betyde så meget i resten af sæsonen, siger Søren Pedersen.