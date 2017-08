Én god halvleg var ikke nok

AALBORG: Aalborg Håndbolds danske mestre spillede onsdag aften den første hjemmekamp i den nye sæson.

Det drejede sig om en testkamp mod et af verdens på papiret bedste hold, tyske THW Kiel.

Den opgave slap aalborgenserne godt fra - i hvert fald i begyndelsen.

For til sidst halede de tyske verdensstjerner den forventede sejr på 26-24 hjem.

Aalborg Håndbold spillede en aldeles glimrende første halvleg, der startede lidt tamt, men steg i tempo og intensitet som minutterne gik.

Aalborg viste flere prøver på det smukke spil, der gjorde holdet til dansk mester i den forgangne sæson.

Der var flotte angrebsåbninger, besnærende kontraspil og forsvaret tog godt fra overfor Kiels verdensstjerner.

I kontrafasen boltrede Patrick Wiesmach sig på højre fløj med stor træfsikkerhed. Hele seks mål fik han før pausen sat ind bag Kiel-målmand Andreas Wolff, der fik chancen i stedet for den danske landsholdsmålmand Niklas Landin.

De to mandskaber mødes i Champions League i den kommende sæson, og tyskerne lignede ikke et hold, der var helt tændt på at vise alle trumferne i en testkamp.

Kun svenske Lukas Nilsson rullede sig før pausen ud fra venstre back-positionen. Hele syv mål blev det til i en første halvleg (12 mål i alt), som Aalborg Håndbold vandt 16-13.

Begge holdet havde svært ved at komme på skudhold indledningsvist efter pausen, men tyskerne fandt langsomt fodfæste og kom på omgangshøjde ved 18-18 med godt et kvarter igen, og hjemmeholdet kunne pludselig ikke få spillet til at fungere.

Det blev stresset i angrebet, afslutningerne havnede for ofte i tyske parader, og på et kvarter var 16-13 ændret til 18-21.

Aalborg Håndbold forsøgte at komme tilbage, men antallet af fejl i angrebsspillet var for stort, så trods flot spil af Mikael Aggerfors i Aalborgs mål, var den tyske sejr ikke for alvor i fare.