1. divisionsklub snupper ungdomstopscorer i AaB

AALBORG:Fra årsskiftet kommer 17-årige Christian Wagner til at trække i den grønne trøje for Viborg FF. 1. divisionsklubben har nemlig skrevet kontrakt med spilleren, der i øjeblikket er en del af AaB's U19 Liga-hold.

Her er han nordjydernes topscorer med fire mål efter syv kampe. I den seneste sæson blev han topscorer i U17-ligaen.

- Christian er en rigtig spændende, ung angriber med en god målnæse, og vi ser ham som type passe godt ind hos os. Han har en fysisk god størrelse trods sin unge alder, han er god til at finde de rette positioner i feltet og så er han en dygtig afslutter med begge ben. Han besidder helt klart et stort potentiale, som vi selvfølgelig håber og tror på, at vi kan udvikle og forløse i vores miljø, siger Viborg-sportschef Jesper Fredberg i en presssemeddelelse.

-Jeg ser rigtig meget frem til det. Der er blevet lavet en rigtig god plan for mig og min udvikling her i Viborg, og jeg synes, det er et meget spændende projekt, der er i gang i klubben. Jeg har fået et godt indtryk af det hele, og Viborg er jo en stor, traditionsrig klub, som jeg bare glæder mig rigtig meget til at blive en del af, lyder det fra spilleren.

Viborg har skrevet kontrakt med Christian Wagner frem til sommeren 2023.