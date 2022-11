10 års hårdt slid har sendt Mors-Thy til tops på talentfronten

NYKØBING MORS: Søndag den 1. maj blev en historisk dag for HF Mors og Mors-Thy Håndbold Akademi. Det var nemlig dagen, hvor klubben hjemtog sin første DM-titel i U19-rækken.

Med en 35-27-sejr over FIF i DM-finalen kunne håndboldtalenterne fra Mors-Thy storme ind på banen og falde hinanden om halsen i ren og skær glædesrus over at have sikret klubben den historiske titel.

Et hurtigt hop frem til efteråret 2022 og en travl hverdag på håndboldakademiet i Nykøbing Mors afslører, at sådan en DM-titel ikke kommer af sig selv.

Denne morgen er der samlet en flok friske unge mennesker, der har fysisk træning i hallen, der normalt huser ”Bette Balkans” trommeinferno, når Mors-Thys ligahelte byder indenfor til kamp.

Der er ingen buldrende trommer. Der er i stedet en flok dedikerede unge håndboldteenagere, der under kyndig vejledning fra en fysisk træner og en fysioterapeut har gang i øvelser, der understreger, at teenagesløvsind ikke har vundet indpas her.

På tribunen sidder Lars Svane Nielsen – ja det vil sige, at han lige skal hente frugt til spillerne, inden han kan sætte sig og overvære træningen, og så er der lige en samtale med en af trænerne, der skal klares, inden han har tid til at fortælle lidt om det imponerende talentarbejde, der for alvor sprang ud i fuldt flor, da DM-titlen i U19-rækken kom i hus tidligere på året.

- Jeg vil tænke tilbage på det som en milepæl. Det var en stor dag og en fed, fed oplevelse, som man gerne vil have flere af. Vi kan godt mærke, at vi bliver mere anerkendt end tidligere, og vinder vi igen næste år, så vil det jo blive endnu nemmere at trække folk til, siger Lars Svane Nielsen, der om nogen er manden bag det talentarbejde, der er noget af det ypperste, håndboldsporten har at byde på.

Der er mange programpunkter på en normal arbejdsdag for Lars Svane Nielsen. Her afleverer han frugt til spillerne i forbindelse med en af de mange morgentræninger. Foto: Bo Lehm

For at forstå, hvad det er for et arbejde, som Lars Svane Nielsen har været primusmotor på, skal man helt tilbage til efteråret 2011. Her fremlagde han en vision om et talentakademi for ledelsen i Mors-Thy Håndbold og på Morsø Gymnasium og Morsø Handelsgymnasium, samt Morsø Kommune med daværende borgmester Lauge Larsen i spidsen.

Der blev nikket til, at han kunne sende en prøveballon op i luften, hvor han fik 3 månederes orlov fra hans daværende job ved DGI og så måtte man se, hvad svaret blev. Hen på foråret 2012 var det første svar givet. Ideen var gangbar og der blev etableret et akademi. Sådan et rigtigt akademi, hvor spillerne skulle bo ved siden af skolegang og håndboldtræning, og de første fire spillere flyttede ind i sommeren 2012. Den 1. maj 2012 blev han ansat på fuldtid som akademichef. Præcis 10 år senere vandt man sin første U-DM-titel.

Det lange seje træk

- Det nagede mig meget, at hver gang spillerne blev U16-spillere, så forsvandt de alle mulige andre steder hen. Aalborg og GOG blandt andet. Jeg tænkte: Fandme nej. Vi må kunne gøre noget her. Det var også lidt i trods, at jeg gik i gang med det her projekt, siger Lars Svane Nielsen.

Det projekt er siden blevet en livsstil for Lars Svane Nielsen, der på Mors er bedre kendt som Lars ”Landmand”.

Han er i dag talentchef i Mors-Thy Håndbold, og han er samtidig akademichef.

Hvis folk skal have et håndgribeligt eksempel på udtrykket ”Det lange seje træk”, kan man passende kigge mod det arbejde, som er blevet lavet i skøn forening mellem HF Mors, Mors-Thy Håndbold, de lokale ungdomsuddannelser og Morsø Kommune.

- Nøglen til succes har været, at vi har været mange, der har løftet det her i flok. Vi har stille og roligt bygget på. De første tre-fire år var vi ikke placeret i de bedste rækker. Nu har vi dog været med i toppen i de seneste seks-syv år, siger Lars Svane Nielsen, der understreger, at den vigtigste sportslige opgave er at skabe en fast forsyningslinje fra talentafdelingen til ligatruppen i Mors-Thy Håndbold, med den sidegevinst at der bliver trukket en del elever med til de lokale ungdomsuddannelser.

Fra at begynde som en vision er håndboldakademiet i dag hjemsted for 32 elever, og næste år øges tallet til 37, når man rykker ind i spritnye rammer. Foto: Bo Lehm

- De lokale spillere har hele tiden været de vigtigste spillere for os. Det er dem vi bygger det op om. De, der kommer udefra, er cremen på kagen. Det er dem, der gør, at vi kan spille med i toppen af dansk ungdomshåndbold, men de fleste af dem, der er blevet ligaspillere er faktisk lokale spillere. Heldigvis har vi også gode eksempler på spillere, der er kommet ude fra og er blevet ligaspillere. Det skal helst være en kombination.

I Mors-Thy Håndbold er der en ambition om at spille med om slutspilspladserne, men i Thy og på Mors kender man sin plads i det danske håndboldlandskab, og derfor anerkender man også vigtigheden af at kunne være selvforsynende fra egen ungdomsafdeling.

- I Mors-Thy er vi bare afhængige af, at der kommer nogle talenter op. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at spille med i slutspillet i ligaen. Det kræver nogle af de bedste talenter i landet, og kan vi ikke skaffe dem, må vi jo træne os til dem, siger Lars Svane Nielsen.

Der er en fantastisk håndboldkultur i det nordvestlige hjørne af Danmark. Den nyder man godt af i Mors-Thy, men det er først og fremmest akademiet og skolerne, der nyder godt af det. Når det er sagt, så er klubbens akademi blevet så stærkt og anerkendt i resten af landet, at man uden problemer tiltrækker spillere fra andre landsdele.

- Vi kan tiltrække fra hele Danmark. Vi har fået vores første elev fra Fyn, og vi har spillere fra Sjælland. Vi har også haft fra Bornholm, men de fleste af vores elever er fra Midtjylland og nordpå.

I klubber som Mors-Thy, GOG og Skanderborg har talentarbejdet i årevis været integreret. Derfor har netop disse tre klubber også et forspring i forhold til stort set alle andre ligaklubber. Et forspring, som kommer under pres i de kommende år.

- Konkurrencen er stor, og den bliver bare større. Da Aalborg meldte ud, at man hentede Mikkel Hansen, meldte alle de andre klubber ud, at de ville lave akademier og satse på talentudvikling. Både i Skjern og i Holstebro ville man satse noget mere på det. Fredericia og BSH vil også satse på at lave de bedste unge. Der er vi begunstiget af, at vi i Mors-Thy ikke nødvendigvis skal vinde DM, så vi kan måske lidt nemmere give de unge chancen, siger Lars Svane Nielsen.

Vokseværk

Der er i dag så mange akademispillere i Mors-Thy, at de er opdelt, når de har morgentræning. Efter at have set de yngste træne, kører akademichefen ud til klubbens styrketræningslokale. Her træner U19-spillerne under kyndig vejledning af ligaprofilen Rasmus Henriksen, der selv har taget turen fra akademiet til stjernestatus på ligaholdet.

- Vi er gået fra at have fire boende elever til at have 32 i dag. Der er sket lidt. Det er blevet nemmere efterhånden som vi er blevet mere kendte. Der kommer flere af sig selv, og de er lidt dygtigere. Vi er stadig ude at prikke et par stykker om året, hvor vi siger: Dig vil vi meget gerne have, og der siger langt de fleste heldigvis ja, fortæller Lars Svane Nielsen, mens han sideløbende hilser på de hårdtarbejdende U19-spillere.

Med den øgede interesse for at blive en del af akademiet på Mors, rykker man fra starten af næste skoleår over i nye og større faciliteter.

- De fleste er her tre år. Næste år får vi nye boliger klar, hvor der er plads til 37 elever, så vi skal helst ramme et rul, hvor vi får 12-13 nye elever hvert år, forklarer akademichefen.

Mens de unge mennesker springer på cyklen for at nå hjem og få lidt mad, inden skolen kalder, viser Lars Svane Nielsen rundt i de bygninger, der lige nu huser akademispillerne.

Der er både fællesrum med bordfodbold og mulighed for diverse aktiviteter, og så er der et par køleskabe, der må siges at være centrum for nogle af dagens vigtigste aktiviteter. De unge mennesker skal jo spise. Et hurtigt kig i køleskabet afslører, at der er belæg for mængderabat hos den lokale købmand.

- Vi køber det hele ind til dem. De skal varme deres aftensmad, og så skal de smøre egen madpakke, men ellers sørger vi for dem. Vi klarer også den primære rengøring af alle fællesområder, men de har dog også selv nogle ansvarsområder der. Det er også en del af uddannelsen ved at flytte hjemmefra, siger Lars Svane Nielsen, der er med på, at man får overdraget et stort ansvar, når de unge mennesker flytter ind på akademiet.

- Vi har en stor opgave i også at få dem til at fungere sammen. Dem der bor der i forvejen er gode til at tage de andre med. Det er på mange måder et forlænget efterskoleophold. Bare med lidt mindre opsyn. De har alle eget værelse, hvor de kan gå ind og lukke døren og være alene, men det er hamrende vigtigt for os, at vi får uddannet det hele menneske, så det ikke kun kommer til at handle om håndbold, påpeger talentchefen.

Én ting er håndbold. Noget andet er skole. Her har man nogle vigtige medspillere, der også agerer positiv mandsopdækning for håndboldtalenterne.

- Vi har været dybt seriøse og gjort et stort nummer ud af det hele menneske. Både Morsø Handselsgymnasium og Morsø Gymnasium er meget involveret. Hvis ikke de unge mennesker passer skolen, så kommer de ikke til træning.

De unge mennesker står selv på egne ben på håndboldakademiet, men der er dog god hjælp at hente fra de ansatte og ikke mindst hinanden. Foto: Bo Lehm

Spillerne forlader akademiet i større eller mindre grupper. Nu skal de i skole, og Lars Svane Nielsen skal i gang med nogle af de mange administrative opgaver, som der stadig er et hav af trods flere hjælpende hænder.

- Det er en livsstil. Jeg er på arbejde 24-7, men jeg har det rigtig godt med det, og jeg nyder det og jeg har heldigvis rigtig god opbakning hjemmefra, hvor hele familien mere eller mindre interesserer sig for håndbold og en samleverske, der bakker op og som også er klar til at hjælpe, når der er brug for frivillige kræfter.

Noget af det, som Lars Svane Nielsen nyder mest, er når en akademispiller eller en ung spiller med rødder i HF Mors kommer ind og gør sig gældende på ligaholdet.

- Jeg har tit siddet her i hallen og set en af de unge score det første ligamål. Så har jeg da siddet med en tåre i øjet. Det viser jo, at vi har gjort vores sportslige arbejde godt nok. Det er en kæmpe belønning, siger Lars Svane Nielsen, der muligvis skal have fat i et lommetørklæde, for lige nu vælter de unge mennesker ind på ligaholdet hos Mors-Thy. I nedsablingen af Fredericia var hele 11 ud af de 16 spillere på holdkortet spillere med rødder på akademiet. Flere af disse spillere var såmænd med til at vinde det omtalte DM-guld tilbage i maj.

Rasmus Henriksen er en af mange nuværende eller tidligere ligaspillere i Mors-Thy Håndbold, der har været en del af akademiet. Foto: Bo Lehm