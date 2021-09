10 minutters sammenbrud blev dyrt for Vendsyssel FF

FODBOLD:Vendsyssel FF er stadig uden sejr i denne sæsons Nordicbet Liga, efter at det søndag blev til et 2-3-nederlag på udebane mod Hvidovre.

Vendelboerne var bagud 0-3 ved pausen, men kom stærkt tilbage i anden halvleg, uden at det dog gav point.

Hvidovre IF - Vendsyssel FF 3-2 (3-0) Mål: 1-0 Tobias Thomsen (20. minut), 2-0 Fredrik Carlsen (21. minut), 3-0 Tobias Thomsen (30. minut), 3-1 Tiémoko Konaté (61. minut), 3-2 Tiémoko Konaté (69. minut) Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Lukas Jonsson - Rune Frantsen, Delphin Tshiembe, Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Parfait Bizoza (Zander Hyltoft, 55. minut), Jelle van der Heyden (Mads Greve, 89. minut), Mikkel Wohlgemuth (Terence Baya, 82. minut) - Panagiotis Armenakas (Jeppe Pedersen, 55. minut), Lasse Steffensen (Anton Søjberg, 55. minut), Tiémoko Konaté

Vendsyssel fik ellers scoret først, da holdets nye anfører Xandro Schenk efter seks minutters spil pandede et indlæg fra venstre side i nettet, men desværre for den hollandske forsvarsspiller fløjtede dommer Jesper Nielsen for et frispark til hjemmeholdet.

På ti sorte minutter fra det 20. til det 30. minut faldt gæsterne i stedet helt sammen.

Det blev 1-0, da en dårlig clearing fra Delphin Tshiembe gav en god skudchance til Mohamad Fakhri Al-Naser på kanten af feltet, og tæt under mål rettede Tobias Thomsen den afslutning i nettet. Vendsyssel appellerede for offside mod Hvidovre-angriberen, men forgæves.

Et minut senere blev det så 2-0, da Fredrik Carlsen bankede bolden i nettet fra kanten af feltet, og efter en halv times spil blev ondt værre for Vendsyssel, da Tobias Thomsen blev dobbelt målscorer. Thomas Oude Kotte fik godt nok blokeret Hvidovre-spillerens første afslutning, men i anden omgang vippede Thomsen elegant bolden over Vendsyssel-målmand Lukas Jonsson.

Godt et kvarter inde i anden halvleg fik Vendsyssel FF dog fornyet håb. Tiémoko Konaté kom først på et skarpt indlæg fra indskiftede Zander Hyltoft, og så kunne ivorianeren heade 1-3-reduceringen i nettet.

I det 69. minut kom Vendsyssel FF så endnu nærmere et stort comeback med lidt hjælp fra Hvidovres målmand. Marco Brylov gik helt forkert af en lang fremlægning fra Zander Hyltoft, og det udnyttede Tiémoko Konaté til at gøre sig selv til dobbelt målscorer ved at sparke bolden ind i det tomme mål.

Tre minutter før tid var gæsterne tæt på at fuldende comebacket, men indskiftede Jeppe Pedersen måtte se sit hovedstød gå forbi mål.

I slutfasen satsede Vendsyssel ved at skifte Mads Greve ind og sende ham helt i front, og forsvarsspilleren kom også frem til en god chance i tillægstiden, men han blev tacklet i skudøjeblikket, og derfor måtte Vendsyssel rejse hjem uden point.