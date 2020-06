100 kampe og to kasser: Det har været et mål så længe

FODBOLD:Efter en hæsblæsende kamp, der efter første halvleg ikke ligefrem lagde op til den store oprykningsfest, fik AaB’s kvinder vendt skuden, og kunne alligevel poppe champagnen til sidst og tage den hjemmetrykte ”oprykker”-trøje på, da de på hjemmebane slog Odense Q med hele 4-2 lørdag eftermiddag.

Sejren betød, at de sikrede sig oprykning til Gjensidige Kvindeliga i næste sæson, hvor de kommer i fornemt selskab med både Fortuna Hjørring og FC Thy-Thisted Q.

- Det kunne ikke være bedre! fortæller den dobbelt målscorer og 100-kamps jubilar Pernille Skrydstrup Pedersen.

Og det var da svært, ikke at trække på smilebåndet, da kampen blev fløjtet af, og kvinderne løb omfavnende mod hinanden.

- Vi fik en ret dårlig start, og var bagud med to mål, da vi gik til halveg. Vi fik talt om, at vi skulle tro noget mere på det og tage det lidt roligt. Efter pausen gik vi ind, og fik hurtigt score både første og andet mål, og så gik det bare den rigtig vej derfra, lyder det fra Pernille Skrydstrup Pedersen.

Hun kom til klubben som helt ung, og har altså nu rundet kamp nummer 100 - alle sammen på førsteholdet, og sikke en måde at fejre kamp 100 på: Oprykning og to mål.

- Der går tusinde tanker og følelser gennem mig lige nu. Jeg har spillet herude så længe, og det har bare været målet, både for klubben og for mig selv at rykke op i den bedste række i så mange år. Så det er bare virkelig fedt, at det endelig lykkedes for os, fortæller Pernille Skrydstrup Pedersen.

Kvinderne har en enkelt kamp tilbage, hvor de på udebane møder rækkens nummer et, HB Køge Pigefodbold, men er, uanset udfaldet, sikret oprykning til Gjensidige Kvindeliga fra næste sæson.