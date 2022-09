100 Miles: Lokalt håb med i front ved Den Blå Lagune

EJERSLEV: Fra Nykøbing løb 100 Miles-deltagerne mod nord ud af byen, forbi Morsø Golfklub og Morsø Flyveplads, gennem Erslev og Galtrup videre nordpå til Skarum, Sønder Dråby og Jørsby.

Med 35 km. i benene ankom løberne til Ejerslev Havn, hvor publikum stod klar med hep og bifald, mens det lokale band Mousen stod for den levende musik.

Indtil nu er det løber nr. 120 i form af Morten Thye, der har lagt sig i front på ruten, og løbets frontmand rundede havnen i højt tempo. Morten Thye havde formået at slå et godt hul ned til nr. 149 Per Christiansen på andenpladsen, som fik brug for et hurtigt pitstop ved depotet på 35 km.-mærket.

På tredjepladsen ligger lige nu nr. 109 eksilmorsingboen Jacob Justesen, der bor i Aarhus, men kommer fra Sundby Mors. Et flot lokalt resultat i årets løb ser absolut ud til at være indenfor rækkevidde - i hvert fald havde det lokale håb masser af overskud, og kvitterede for publikums bifald med en tommel i vejret.

Flere løbere lidt længere nede i placeringerne tog godt for sig i depotet af saltkiks, bananer, vand og anden forplejning, ligesom hjælpere stod klar med energidrik og -gel som et frisk skud energi til benene.

Fra havnen gik ruten videre langs Den Blå Lagune, inden kursen går videre mod Feggesund Kro. Her løber deltagerne helt ud til kroen ved færgelejet, inden de vender om og løber tilbage igen.

Når løberne når Flade venter bakkespurten op ad Salgjerhøj, en konkurrence i konkurrencen, hvor hurtigste op ad de 89 højdemeter over en distance på en kilometer kan kalde sig "King/Queen Of The Hill".

Vejret er med løberne, der er lokalt i Ejerslev omkring 16 graders varme med spredt skydække, men i modsætning til de foregående par dage, så holder lørdagen fortsat tør.

