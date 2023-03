11-årige Andrea har et særligt talent: Nu skal hun til landsholdssamling

SJØRRING:Hun er kun 11 år gammel, men har allerede vist imponerende færdigheder indenfor bordtennis. Nu er hun blevet inviteret til en træningslejr med ungdomslandsholdet, hvor de erfarne Magnus Mallander og Louise Jakobsen vil stå for træningen.

Under corona-nedlukningen, hvor Andrea Mose Gregersen ikke kunne træne i Sjørring Bordtennisklub, var hun nødsaget til at træne i en kold maskinhal. Det siger lidt om, hvor hårdt det unge bordtennistalent træner.

- Andrea er en rigtig klog spiller. Hun forstår at læse spillet, og så har hun også en enorm træningsindsats. Nogle spillere er træningsnarkomaner, men de forstår ikke at læse spillet. Det gør hun, fortæller træner og formand for Sjørring Bordtennisklub Peter Bak-Jensen.

Eneste jyske spiller

Det er mange år siden, at en spiller fra Thy er blevet inviteret til landsholdssamling, og så bliver Andrea Mose Gregersen ovenikøbet den eneste jyde til samlingen 3. og 4 april, ud af de i alt ni spillere.

- Vi har det rigtig godt med det, altså det er bare dejligt. Hun gør en stor indsats, det må jeg sige, og forældrene er utrolig gode til at bakke hende op, fortæller formanden for Sjørring Bordtennisklub.