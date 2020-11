11 minutters scoringspause: EH Aalborg tabte topopgør

HÅNDBOLD:Inden lørdagens topopgør var det blevet til syv sejre i syv kampe for EH Aalborg, men den stime sluttede nærmest allerede i første halvleg, hvor holdet gik præcist 11 minutter uden at score, og i den periode gik gæsterne fra 6-4 til 12-4. Gæsterne fra Ringkøbing endte med at vinde med 25-21.

- VI spiller sidelæns, og det virker som om, at spillerne rammet et mental vakuum, hvor vi slet ikke kan de ting, som vi ellers har været gode til i denne sæson, siger træner Allan Heine.

- Samtidig spiller Ringkøbing en rigtig god kamp, og vi finder desværre først noget, der virker i de sidste minutter, hvor det var for sent, siger han.

EH Aalborg havde dog chancen for et comeback, da holdet fik lukket forspringet til tre mål i anden halvleg og følte sig snydt for en udvisning til gæsterne.

- Dommerbordet laver en fejl og fører en udvisning til dem som en til os, og derfor sender den en spiller for hurtigt på banen. Der kunne de have været nede med to spillere i 30 sekunder, og det kunne have givet os chancen for at stjæle et point. Men de blev ikke straffet, siger Allan Heine.

Holdet skal først i kamp 9. december igen, hvorpå der venter fire kampe på 10 dage.

- Vi har spillere af sted på landsholdsarbejde, men truppen er bred nok til det program, siger han.

EH Aalborg topper dog stadig rækken med 14 point for syv kampe - Hadsten på andenpladsen har 12 point for en kamp færre, men spiller senere lørdag ude mod DHG.