12 nye udlændinge har givet manager overarbejde: - Det her gider jeg ikke hvert halve år

FODBOLD:Der var på forhånd lagt op til store forandringer hen over sommeren hos Jammerbugt FC.

Rent sportsligt rykkede klubben i den forgangne sæson sensationelt op i landets næstbedste række. Inden det skete, havde Klaus Dieter Müller købt klubben. Tyskerens plan var og er, at Jammerbugt FC skal udvikle og være springbræt for unge spillere fra hans fodboldakademier i Mali og Nigeria. Kombinationen af en oprykning og ny ejer har givet klubbens manager Bo Zinck en sommer, han nok aldrig glemmer.

- Jeg er da glad for, at jeg lige fik en uges ferie, lyder det med et grin fra Bo Zinck i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan de første måneder i det "nye" Jammerbugt FC har været.

Otte unge afrikanere

Den mest synlige forandring er, at 16 spillere blev hentet til klubben i transfervinduet, heraf otte unge afrikanere. Det er en lille divisionsklub, der først i løbet af sommeren ansatte en direktør samt en drifts- og eventchef, som udgangspunkt ikke gearet til at håndtere, og det har medført, at manageren er kommet på overarbejde.

- Det har været alt fra at få arrangeret indflytning i lejligheder, der stod tomme, til at sørge for at hente dem og arrangere engelsk-kurser. Der har været rigtig mange ting på min to-do liste, som nogle gange har været oppe på seks-syv sider. Jeg er normalt ikke en, der piber, og jeg plejer at arbejde, det jeg skal, men det her har været en sommer med fuld knald på, og jeg har da også aktiveret resten af trænerstaben, min svoger og de gode piger ude fra klubben. Heldigvis er der mange, der både vil hjælpe klubben og mig, lyder det fra Bo Zinck.

Han understreger, at arbejdet ikke er gjort med at få installeret de unge afrikanere i en bolig i Pandrup, give dem et ark med træningstider og lære dem at tale engelsk.

- Man skal jo passe på dem, for der er store menneskelige sider i det her også. Så der er blandt andet blevet sørget for, at de går til yoga og kommer rundt og ser ting. En af de ting, som også er blevet lavet, er et ni siders skriv på fransk og engelsk. Det handler om byen, regionen og Danmark og om, hvordan man gør tingene her, fortæller Bo Zinck.

Tingene har ændret sig

Udover det praktiske og sociale har der også været nok at se til med de krav og regler, der er i forbindelse med udenlandske spillere hos de danske myndigheder og fodboldens lovgivere.

- Jeg kan skrive nogle ting på mit CV om arbejde med udenlandske ejere og udenlandske spillere, som jeg ikke kunne før, og jeg er også blevet mere tålmodig. Så der er kommet mange ting ud af det her. Det er bare ikke noget, jeg gider at gøre hvert halve år, fastslår Bo Zinck og påpeger dermed også, at han ikke forventer en ligeså stor tilførsel af afrikanske akademi-spillere i de kommende vinduer.

Da planerne for Jammerbugt FC blev offentliggjort tidligere på året, lød meldingen, at der skulle hentes to til fire af spillere i den kategori.

- Vi er et andet sted, end jeg havde forestillet mig, for jeg troede ikke, vi skulle hente i alt 12 udlændinge, og det er jo heller ikke det, jeg selv har sagt. Men nogle gange ændrer tingene sig løbende, og det har det gjort i det her tilfælde, hvor de to til fire er blevet til lidt flere. I den sammenhæng er der selvfølgelig stor forskel på, om de kommer fra Mali eller Malmö, når de skal integreres. siger Bo Zinck.

Gode lejeaftaler

For størsteparten af de nye spillere er der nemlig ikke tale om øjeblikkelige forstærkninger af holdet i NordicBet Ligaen. De skal gennem en tilvænningsperiode både på og uden for banen, før det vil vise sig, hvad det reelle potentiale er. Derfor er Bo Zinck glad for aftalen med den svenske mesterklub Malmö, der også er blevet lavet, efter Klaus Dieter Müller kom til Jammerbugt FC, og som på nuværende tidspunkt har sikret lejeaftaler med tre unge svenske talenter, der har forstærket truppen. Det ændrer dog ikke på, at de seneste måneder har været Bo Zincks hidtil største udfordring i trænerkarrieren.

- I den slags situationer lærer man ekstremt meget om sig selv, og hvad man vil, og hvad man ikke vil. Det er svært at sætte sådan en trup sammen, og så skal vi også lige præstere i en rigtig stærk række, siger Bo Zinck.

Balancen skal findes

Han vil som sagt ikke have en gentagelse af de seneste måneder i de kommende transfervinduer

- Når vi har en ejer med egne akademier, så skal vi selvfølgelig tage nogle derfra, andet vil jo ikke give mening. Men vi skal have fundet en balance, så vi kan udvikle spillere, der kan blive solgt til andre klubber. Vi er allerede blevet langt bedre til at modtage udlændinge, og vi har fået en assistenttræner fra Nigerias A-landshold, og det er fantastisk at have en at sparre med på det niveau. Nu skal vi lige have rettet det rent antalsmæssige med hensyn til antallet af spillere, for der er vi for mange, som det ser ud lige nu, siger Bo Zinck.

Du kan høre meget mere til ham og om de første måneder med tysk ejer i Jammerbugt FC i Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten. Den kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.