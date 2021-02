13 kampe på halvanden måned: Onsdag aften er sidste udkald for Vendsyssel

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold indtager den noget uheldige sidsteplads i rækken inden onsdagens bundopgør mod Randers HK. Ifølge cheftræner, Thomas Kjær, er det sidste udkald, såfremt truppen stadig kan holde overlevelseshåbet intakt.

- Det er nok sidste skud i bøssen, hvis man kigger på kampprogrammet og de resterende kampe. Vi har den holdning, at selvfølgelig skal have en sejr i morgen, og det vil vi gøre alt for også sker. Vi tror på, at vi nok skal finde to point i de sidste fire kampe, som gør, at vi kan overleve, hvis Skanderborg vel at mærke ikke får nogen, siger han.

Vendsyssel Håndbold har spillet 13 kampe på halvanden måned, og det begynder at sætte sine spor nu, fortæller cheftræner for Vendsyssel Håndbold, Thomas Kjær.

- Truppen er i fuld vigør, men der er selvfølgelig noget overbelastning, som kan forvente her mod slutningen af sæsonen. Vi har haft halvanden måned, hvor vi var lukket helt ned og havde kun en uges træning op til Ajax-kampen, lyder det fra bundholdets træner.

- Det har selvfølgelig en del betydning, når vores trup er så tynd, som den er. Vi har ikke nogen skader som sådan, men vi har nogle folk, der er ved at være opslidte, for vi har ikke den bredeste trup, og der er nogen, der har spillet mange kampe i denne sæson. Der er flere spillere, som har trukket et stort læs og som ikke har fået de nødvendige pauser. Det er dog ikke noget, vi fokuserer på. Det eneste, vi har i vores hoved er kampen i morgen og de to point, uddyber han.

Selvom det blot er blevet til en enkelt sejr i denne sæson, så tror Vendsyssel-træneren fuldt og fast på, at det kan blive til to point onsdag aften.

- Randers er også ramt på bredden og på selvtilliden. Da vi spillede mod dem i Syvsten, tabte vi med et mål til dem, hvor vi var et andet sted på det tidspunkt. Jeg tror på, vi får en sejr i morgen - og det tror vi allesammen på.

Heldet er ikke faldet Vendsyssel Håndbolds vej på det seneste, men præstationerne har i det nye år fået et nøk opad.

- Vi har leveret nogle rigtig fine kampe efter jul, men har ikke fået de point, som vi havde håbet på. Der har selvfølgelig været et par bitre små nederlag, og så har vi egentlig været fint med i de andre par kampe. Så længe vi ikke leverer en lignende indsats som den i København i onsdags, så skal vi nok komme tilbage på sporet og presse Randers til det yderste, vurderer Thomas Kjær.