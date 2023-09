13 mål: Aalborg Pirates vandt rutsjebanekamp

De begyndte skidt, men så blev det legende let, inden niveauet igen dalede hos Aalborg Pirates i tirsdagens udekamp mod Rødovre Mighty Bulls.

I den sidste ende var der dog ikke tvivl om den nordjyske sejr, der kom til at lyde på usædvanlige 8-5 mod et Rødovre-hold, der ellers havde vundet deres første tre kampe i den nye sæson af Metal Ligaen.

Rødovre Mighty Bulls - Aalborg Pirates 5-8 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 2-5, 1-3, 2-0

Mål: 1-0 Brandon Magee (0.26), 1-1 Jeppe Jul Korsgaard (6.39), 2-1 Mads Eller (7.34), 2-2 Tommy Giroux (9.26), 2-3 Kirill Kabanov (12.40), 2-4 Pierre-Olivier Morin (13.19), 2-5 Calder Brooks (17.37), 3-5 Brandon Magee (21.06), 3-6 Søren Dietz-Larsen (22.44), 3-7 Anders Koch (26.38), 3-8 Bo Hanson (34.49), 4-8 Anton Als (53.01), 5-8 Sebastian Strømstad (57.21)

Udvisninger: Rødovre 3x2 min, 2x5 min og matchstraf (Brandon Magee). Aalborg: 2x2 min, 2x5 min og matchstraf (Anders Koch). VIS MERE

Sjællænderne startede som lyn og torden og førte både 1-0 og 2-1 tidligt i kampen, men Pirates lod sig ikke ryste og allerede efter de første 20 minutter havde de bragt sig komfortabelt i front med 5-2.

I anden periode kom de foran hele 8-3, inden Rødovre i tredje periode fik lov at pynte et par gange.

Aalborgenserne forsvarende mesterhold viste i øvrigt en imponerende bredde ved at have otte forskellige målscorere i holdets anden ligasejr i to forsøg. Den første blev vundet hele 8-0 hjemme over Herlev.